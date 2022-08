DR-kendis fik fire aborter: Nu har hun født

Ditte Marie Brandstrup kæmpede i lang tid for at blive gravid. Nu er hun blevet mor

Ditte Marie Brandstrup blev kendt i første sæson af DR-programmet 'Fede forhold', hvor hun sammen med sin daværende kæreste Ditmar kæmpede for at komme af med de overflødige kilo.

Det var dog ikke kun et vægttab, parret kæmpede for. De havde også svære fertilitetsproblemer, og som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, oplevede Ditte at blive gravid fire gange, hvor hun aborterede.

Nu er lykken dog vendt, og Ditte Marie Brandstrup og kæresten Christian er blevet forældre til en datter, der kom til verden 20. august klokken 21.54.

Det afslører hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af datteren, der har fået navnet Thyra Semine Brandstrup.

Til Ekstra Bladet fortæller Ditte Marie Brandstrup, at hun og datteren har det godt, men at fødslen endte med at blive en hård omgang. To og et halvt døgn efter at være blevet sat i gang med fødslen, endte hun med kejsersnit.

- Jeg blev sat i gang, først ved hjælp af det, der hedder et ballonkateter, men det gik ikke. Så fik jeg lov til at få Angusta-piller efter to og en halv dag, hvor jeg fik veer, men jeg åbnede mig stadig ikke nok.

- Så får jeg taget vandet for at sætte skub i det hele, men da de så skal lægge epidural, kommer den til at ligge forkert, så jeg får voldsom hovedpine. Der mister jeg simpelthen troen og tilliden til, at det kommer til at ske ved almindelig fødsel, så jeg beder selv om at få et kejsersnit, fordi jeg tænker, at jeg har mere brug for at have energi, når hun kommer, fortæller Ditte Marie Brandstrup.

Så snart det var besluttet, var oplevelsen for Ditte Marie dog god.

- Det var fantastisk. Vi blev kørt ind til kejsersnit, og der stod ti dygtige kvinder klar til at tage i mod os, og det gik bare over al forventning. Vi følte os også rigtig godt behandlet på sygehuset generelt, det var næsten som et femstjernet hotel, siger hun.

Skilsmisse og depression

Ditte Marie Brandstrup har tidligere fortalt til Jyske Vestkysten, at hendes liv har forandret sig fuldstændigt, siden hun medvirkede i DR-programmet.

Hun er blevet skilt fra Ditmar, og efter bruddet datede hun løs og mødte Christian, som nu er far til hendes barn.

Ditte og Ditmar er ikke længere gift. Foto: Anders Brohus

I interviewet fortæller hun dog også, at hun i forbindelse med sin graviditet blev ramt af en depression, der blandt andet skyldes hendes fortid med de mange aborter, tror hun.

- Jeg har aldrig fået tilbudt hjælp efter aborterne. Det har ramt mig, tror jeg. Jeg lå vågen om natten og havde det bare så skidt. Havde angstanfald. Jeg prøvede at gå på arbejde, men jeg kunne ikke. Så lige nu er mit fokus at passe på mig selv og babyen, sagde hun til jv.dk.

Op til fødslen har Ditte Marie Brandstrup da også været bange for, hvordan det skulle gå, når babyen kom til verden.

- Jeg har været sindssygt bange for, hvordan jeg ville have det, for man har jo hørt om, at det godt kan tage noget tid, før kærligheden er der. Men jeg kan bare mærke den der kærlighed helt ind i knoglerne. Selvfølgelig har jeg ikke glemt alt det, jeg har været igennem, men lige nu er jeg bare fuldstændig overvældet af lykke. Det er et kæmpe mirakel, at jeg har fået hende, så det overskygger alt, siger hun til Ekstra Bladet.

Nu skal Ditte Marie, Christian og hans datter bare vænne sig til tilværelsen med det nye familiemedlem.

- Alt går godt, og det føles helt fantastisk og naturligt og fuldstændig rigtigt. Hun er bare så glad og let indtil videre i hvert fald, så det er dejligt, siger Ditte Marie Brandstrup.

