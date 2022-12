DR-kendis gravid: - Vi har holdt på hemmeligheden

Onsdag aften delte den tidligere 'Den Store Bagdyst'-deltager Tilde Munkholm den glædelige nyhed, at der er en lille baby på vej til bagefamilien.

Og den bageglade kommende mor kan næsten ikke være i sig over til sommer at skulle være forældre sammen med kæresten Thomas Gregersen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet og tilføjer, at det er en lettelse endelig at kunne dele nyheden.

'Vi er utroligt glade og lykkelige over at kun dele nyheden, om at vi til sommer udvider vores lille familie. Vi har fortalt det til familien over julen, og alle blev meget glade på vores vegne. I dag kunne vi så dele nyheden med alle andre og det er virkelig skønt at vi nu kan nyde at være gravide uden at skulle holde det hemmeligt', skriver den 24-årige mesterbager i en besked til Ekstra Bladet.

'Hemmelighed' i flere måneder

Resten af familien fik altså først beskeden over julen. Men Tilde og Thomas har gået og holdt på hemmeligheden i et stykke tid.

'Det er en stor drøm, som nu går i opfyldelse og det kan være svært helt at sætte ord på, at vi skal have en lille baby, men vi er begge meget spændte og lykkelige. Det er det bedste, der nogensinde er sket for os og vi kan slet ikke vente til at blive forældre til vores lille sommerbaby. Vi har holdt på hemmeligheden siden oktober', fortæller hun.

Og nu, når nyheden er ude, vælter det ind med lykkønskninger fra 'Bagedysten'-vennerne på Instagram, blandt andet fra Emil Obel, der vandt dysten i 2018, og 2021-vinderen Sæþór Kristínsson.

Udskyder uddannelsen

Modsat mange af hendes 'Bagedysten'-kollegaer har Tilde Munkholm ikke planer om at gøre bagningen til en levevej. I stedet valgte hun tidligere på året at droppe jobbet som butikschef for en brudekjole-butik og begynde uddannelsen som markedsføringsøkonom.

Men den nye store nyhed betyder også, at hun nok kommer til at udskyde dele af uddannelsen, fortæller hun.

'Jeg håber og satser på at kunne gøre 3. semester færdigt, inden baby kommer til sommer. Så tænker jeg at udskyde det sidste semester til efter barslen og blive færdig uddannet herefter. Generelt er jeg ret sikker på, at jeg skal færdiggøre min uddannelse på den ene eller anden måde', lyder det fra den kommende mor.

