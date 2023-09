DR-kendis i stor lykke: Mor for anden gang

Sidste efterår bagte Michelle Olsen på livet løs, da hun medvirkede i 'Den store bagedyst' på DR.

Dette efterår bliver der dog næppe tid til at slå de store brød op for tv-deltageren. Michelle Olsen er nemlig blevet mor for anden gang, afslører hun i et opslag på Instagram.

'På årets første efterårsdag kom vores længe ventede lillebror', skriver hun og fortæller, at den lille søn blev født 1. september.

'Vi har det alle godt og er lykkelige for vores lille nye familiemedlem', skriver Michelle Olsen videre i opslaget.

Hurtig fødsel

Til Ekstra Bladet fortæller Michelle Olsen, at hun mistede en del blod under fødslen, og at hun derfor har været indlagt et par dage.

Annonce:

'Fødslen gik godt. Han kom med lynets hastighed, hvilket betød, at vi kun nåede at være på sygehuset i tre kvarter, før han kom til verden. Desværre mistede jeg meget blod under fødslen, hvilket har betydet, at vi har haft nogle dage på sygehuset, inden vi kom hjem', skriver hun i en besked og tilføjer:

'Men alle har det nu godt og glade for at være samlet'.

I kommentarsporet har flere 'Bagedyst'-kendisser allerede meldt sig på banen med lykønskninger til kage-kollegaen, heriblandt tidligere vinder af programmet Annemette Voss og vært Timm Vladimir.

Hård opvækst

I forbindelse med sin deltagelse i 'Den store bagedyst' fortalte Michelle Olsen til Ekstra Bladet om sin hårde opvækst med en mor, der var meget syg.

Det betød, at Michelle Olsen alt for hurtigt blev voksen. Hun fandt dog trøst i at bage.

- Jeg fandt ud af, at når jeg bagte, så kunne jeg forsvinde væk i det og fokusere på noget andet. Og det lindrede sorgen på de hårde dage, fordi selvom den buldrede i baggrunden, så kunne man få en pause fra den konstante smerte, fortalte hun dengang.

Selv vil Michelle Olsen gøre alt for, at hendes nu to børn får en god og tryg barndom.

- Jeg vil gerne bryde mønstret. Jeg vil ikke have, at mine børn nogensinde skal føle, at de skal bruge deres energi og kræfter på at tage sig af mig og beskytte mig. Det er mig, der skal beskytte dem, sagde hun dengang og slog fast:

- Børn skal være børn, der er sådan, jeg ser det i sidste ende.

Læs også: Derfor er der ingen barm i 'Bagedysten'