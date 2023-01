DR-kendis køber hus: Smider 5,8 millioner

Anders Grau har købt hus med sin hustru.

Komikeren fortalte Ekstra Bladet i slutningen af sidste år, at familien drømte om et hus med en have, og den drøm var altså ikke langt væk.

1. februar i år overtager de et 174 kvadratmeter stort hus fra 2011 lige uden for Roskilde, hvor der er godt med plads til at boltre sig på den 659 kvadratmeter store grund, som ifølge salgsopstillingen tæt ved åbne marklandskaber og Himmelev Skov.

41-årige Grau blev blandt andet kendt som den humoristiske DR-vejrvært Anders G. Jørgensen, da han for nogle år siden indtog den rolle, ligesom han også har medvirket i DR-komedieserien '10 år senere' og laver podcasten 'Myrdet af Richelsen og Grau' sammen med makkeren Sebastian Richelsen.

Det seneste års tid har komikeren, der tidligere har dannet par med Linda P., rejst rundt i Danmark med sit standupshow 'Vamos a La Playa'.

Kæmpe nedslag

Grau og fruen, der i 2021 blev forældre til en pige, sikrede sig et stort nedslag i prisen, i forhold til da boligen først ramte markedet.

Huset blev sat til salg i september sidste år for 6.695.000 kroner, men allerede måneden efter blev der skåret en 200.000 af det beløb, som i november 2022 blev sænket med yderligere en halv million kroner.

Det var dog ikke helt nok for Anders Grau og hustruen, der fik skåret yderligere 145.000 af prisen, inden de slog til og underskrev skødet.

Der er endnu ikke tinglyst et salg i den lejlighed i København, som parret ejer, efter de købte den for 3.995.000 i 2019.

I november sidste år var den kortvarigt sat til salg for 4.795.000 kroner, men det har ikke været muligt at få bekræftet, at den er solgt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Grau, der ikke ønsker at fortælle om huskøbet.