DR-kendis konkurs igen

En ulykke kommer sjældent alene.

Den tidligere deltager i både 'Gift ved første blik' og 'Ex on the Beach' Michael Sommer har begæret holdingselskabet Sommer Capital Aps konkurs.

Det fremgår af Statstidende.

Holdingselskabet ejer virksomhederne Elektro Center, Sosu Gruppen og Vikar Group, men allerede i starten af maj måtte tv-kendissen dreje nøglen om til værkstedet RS Car Group.

Til Ekstra Bladet fortæller Michael Sommer, der i forbindelse med sin medvirken i 'Gift ved første blik' blev kendt som 'Skatter', at 'han ikke er klar til at tale om det endnu'.

Stress

I forbindelse med konkursen i maj fortalte han Ekstra Bladet, at det ikke havde været nemt at aflive værkstedet.

- Jeg er stresset. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at snakke med dig. Jeg synes, det er hårdt. Men altså, man kommer over det, sagde Michael Sommer dengang til Ekstra Bladet.

'Skatter' blev kendt på TV første gang i 2019, da han deltog i 'Gift ved første blik'. Foto: Privatfoto

Manglende omsætning og svære tider under den høje inflation var ifølge Michael Sommer årsagen til konkursen.

- Jeg melder det konkurs, fordi vi har to måneders husleje, vi ikke har betalt, og medarbejdere kunne vi ikke give løn. Så har vi nogle leverandører, der ikke kunne få deres penge, siger han.

Han forklarer, at manglende omsætning og svære tider under den høje inflation gjorde, at han blev nødt til at dreje værkstedsnøglen om.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i sagens kurator, advokat Ole Vestergaard, for at høre, hvad fremtiden for holdingselskabets datterselskaber er, men det har ikke været muligt.

