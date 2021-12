DR-kendis konkurs: Tørrer gælden af på skatteborgerne

Siden 2017 har Lindy Aldahl fra DR-programmet 'Rigtige mænd' droppet flere skattebetalinger. Det har fået Gældsstyrelsen til at begære hans firma konkurs, men pengene kan de få svært ved at indkræve igen

Ekstra Bladet kunne i oktober fortælle, at Lindy Aldahl var gået konkurs med sit selskab 121021 ApS, der op til kort før konkursen hed Lindy Aldahl Entertainment.

Den glade nordjyde, der byggede selskabet op omkring blandt andet foredrag, efter han blev et kendt ansigt i DR-programmet 'Rigtige mænd', har dog ikke været specielt god til at drive virksomheden.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i konkursbegæringen. Her fremgår det, at det er Gældsstyrelsen, der har begæret virksomheden konkurs på grund af en stor skattegæld.

Helt præcis skylder selskabet i alt 351.020,10 kroner, fremgår det.

Det drejer sig primært om manglende A-skat, der går helt tilbage til 2018, som selskabet i flere af månederne frem til august 2021 ikke har betalt, samt am-bidrag og udbytteskat. Derudover er det 117.480 kroner i manglende selskabsskat fra 2017 og 2019.

Der er normalt masser af latter, når Lindy Aldahl fører sig frem på skærmen. Blandt andet da han sidste år medvirkede i 'Rigtige mænd på dannelsesrejse'. Foto: DR/Claus Rud

Ingen aktiver

Dokumenter fra Skifteretten i Aalborg viser, at det var Lindy Aldahls kone, Anette, der mødte op, da konkursbegæringen skulle behandles.

Ifølge hende var der ingen aktiver i selskabet, da mødet fandt sted 14. oktober 2021.

'Anette AldahI forklarede, at der hende bekendt ikke er aktiver i selskabet. De aktiver, der er nævnt i seneste regnskab, siger hende ikke noget. Der er ikke gæld til andre end SKAT.'

Kurator er i gang med at undersøge selskabets tilstand nærmere. Her vil han blandt andet se på, hvad der er sket med selskabets aktiver, og hvilken aktivitet der har været forud for konkursen.

Ekspert: Kan koste skatteborgerne

Såfremt det er rigtigt, at der ikke længere er aktiver i selskabet, kan konkursen komme til at blive tørret af på de danske skatteborgere. Sådan lyder vurderingen fra Kim Sommer Jensen, der er professor på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet og medforfatter til bogen 'Konkurs', som dog ikke udtaler sig om den konkrete sag.

- Så står de (Gældsstyrelsen, red.) lige så dårligt som andre kreditorer. Det vil sige, at de kun kan få pengene, hvis der er midler i boet, og ellers er den eneste chance at anlægge en sag mod ledelsen og vinde den sag - og så håbe på, at ledelsen har penge til at betale, siger Kim Sommer Jensen, der ikke kan vurdere, hvor ofte man vælger at gå videre med sagen.

- Det kommer an på, hvor groft det har været og i virkeligheden også, om de tror på, at de kan hente nogle penge hjem, efter de har vundet.

En af fordelene ved at drive et ApS er, at ejeren ikke hæfter personligt i tilfælde af konkurs. Det gør sig også gældende, hvis årsagen er, at man har undladt at betale skat. Så kan man stadig blot slippe med konkursen - og eventuelt også en konkurskarantæne.

- Det er i virkeligheden udgangspunktet, ja. Men hvis man har spekuleret i det, gjort det i længere tid eller slet ikke angivet skat i det hele taget, er du i større risiko for at få en konkurskarantæne. Men det er ikke sikkert, at man får det, fordi der er så mange konkrete overvejelser, der skal tages med, siger Kim Sommer Jensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lindy Aldahl. Han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

