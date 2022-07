DR-kendis skal være far: Viser maven frem

Anthon Louis Madsen, der kendt fra 'Løvens hule', skal være far

To bliver snart til tre.

For iværksætter og klubkonge Anthon Louis Madsen, som er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule', venter barn med sin kone, Valentina Merolli.

Det skriver Anthon Louis på Instagram.

Her har han postet et billede af konen, der viser den gravide mave frem. 'Vi har sgu lavet en lille pige... vi håber begge, hun kommer til at ligne sin mor', står der i billedteksten.

Stribevis af danske kendisser har allerede ønsket parret tillykke, og det vælter forsat ind med lykønskninger til parret.

'Ihhhhhh kæmpe stort tillykke til jer', skriver den tidligere svømmer Jeanette Ottesen.

'Det bliver godt, tillykke', lyder ordene fra den forhenværende håndboldspiller Rikke Hørlykke.

'Kæmpe tillykke', skriver youtuberen og tv-værten Rasmus Brohave.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anthon Louis, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Delte nøgenbilleder

Anthon Louis Madsen fik meget opmærksomhed i 2021, hvor han som en af stifterne bag T-shirt-virksomheden 'Bare en T-shirt' deltog i det populære DR-program.

Opmærksomhed fik Anthon Louis også på de sociale medier, hvor der kort tid efter afsnittet blev delt et klip fra DR2-dokumentaren 'Ung, nøgen og udstillet', som blev sendt tilbage i 2016.

I dette klip fortæller Anthon Louis, at han og hans venner har delt nøgenbilleder af piger, uden de vidste det.

- Det klip er jeg selvfølgelig ikke stolt af. Den optagelse, der ligger på DR, er fem år (seks år i dag, red.) gammel. Det var under Distortion, og jeg var ikke helt ædru. Hele mit hjerte fortryder det, lød ordene fra Anthon Louis, da Ekstra Bladet talte med ham sidste år.