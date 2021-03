DR-legende døde pludseligt: Han var frisk til det sidste

Journalist og tv-vært Hans V. Bischoff, der især er kendt for sin tid på DR, er død. Han sov fredag stille ind. Han blev 88 år gammel.

- Hans døde på Rigshospitalet fredag, efter han onsdag blev indlagt, efter at være blevet ramt af en hjerneblødning, fortæller hans enke Hanne Kirkeberg til Ekstra Bladet.

- Han var faktisk frisk lige til det sidste. Vi boede jo her i Dragør, og han lå kun på Riget fra onsdag morgen, og så døde han her fredag eftermiddag, så det kan man ikke sige var lang tid. Han havde jo faktisk en nådig død, siger Hanne Kirkeberg og fortsætter:

- Han fik en stor hjerneblødning. Vi havde været sammen med nogle venner et par timer dagen før, hvor han var frisk. Men han var ikke ved bevidsthed fra onsdag morgen, så jeg vidste jo godt, hvor det bar henad. Det sagde lægerne også - at der ikke var noget at gøre. Når man er i den alder, og får en stor hjerneblødning, så er der ikke mere at gøre.

Hans V. Bischoff i TV Avisen i 1979. Foto: Morten Langkilde

Glad for livet

Selv om Hans Bischoff var mærket af sin alder, og ikke var så aktiv som tidligere, var der ikke noget, der tydede på, at hans tid var kommet netop nu.

- Han var jo lidt svag i koderne. Han havde ikke så mange kræfter mere. Han var alderdomssvækket, som man jo er i hans alder, men han var alligevel glad for livet, og var med til alting, selv om det jo var lidt småt, hvad man kunne lave her i denne corona-tid, siger Hanne Kirkeberg og tilføjer, at han ikke døde som følge af corona.

- Han nåede at blive færdigvaccineret, og blev faktisk tjekket på Riget for corona, men der var ikke noget, siger Hanne, der har kendt Hans i mere end 30 år. De to blev gift i 2008.

Havde han stadig kontakt til de gamle kollegaer fra DR-tiden?

- Ja, nu var der jo efterhånden ikke så mange tilbage, men vi havde en lille gruppe, hvor vi mødtes. Han kom jo også i Seniorklubben og lidt i Publicistklubben og i Veteranerne, hvor pensionerede journalister og deres 'påhæng' var med.

Hans V. Bischoff boede i Dragør ved København. Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix

Blev stadig genkendt

Som studievært på TV Avisen var Hans V. Bischoff højt værdsat og respekteret.

Det var de år i monopolets dage, hvor man i DR spøgte med, at der var to personer i Danmark, der var så kendte, at man ikke behøvede at skrive deres navn på skærmen. Den anden var dronning Margrethe.

Blev han stadig genkendt som ham fra DR, når han var ude i offentligheden?

- Ja, det gjorde han da. Men altså ikke helt så meget som før i tiden. Han stoppede jo i Danmarks Radio i 2002, da han fyldte 70. Så trappede det lidt ned med genkendelsen, men han blev da stadig genkendt. Det generede ham ikke. Faktisk lagde han ikke selv særlig meget mærke til det. Og det gjorde jeg sådan set heller ikke.

Hans Bischoff er af mange formentlig bedst kendt for at have godt styr på det økonomiske stof, og det blev også hans hovedopgave hos DR, hvor han fra 1975 til 2002 formåede at gøre stoffet let at forstå for mange af TV Avisens seere.

Udover seriøs nyhedsvært slog Bischoff også sine folder i quizprogrammet 'Hvornår var det nu det var?' og juleprogrammet 'Morgennisserne'. Foto: Ole Steen

Rullekrave og fløjlsjakke

Han blev kendt som den venligt smilende mand med rullekrave og fløjlsjakke, der havde styr på og kunne udlægge tallene, hvilket også førte til en tilbagevendende rolle som valgvært.

Bischoff kom til DR i 1975 efter ansættelser på først B.T. og siden Information, hvor også det økonomiske stof var hans journalistiske metier. For sin indsats fik han i 1967 Cavlingprisen.

Den fornemme journalistiske pris fik han ikke alene for at have påvist, at der var fejl og mangler ved indsamlingen af materiale til beregning af pristallet. Han fik den også for sin journalistiske behandling af det økonomisk stof generelt.

Morgennisse

Selv om økonomien var hans force, holdt han sig ikke kun til det område. I 1990'erne kunne han høres som en af værterne i radioprogrammet 'Morgennisserne', der blev sendt i morgentimerne ved juletid.

Yngre generationer kender måske bedst Hans. V. Bischoff fra quizprogrammet 'Hvornår var det nu, det var?', hvor han var vært fra 1998-2000.

Hans V. Bischoff efterlader sig hustruen Hanne Kirkeberg, tre børn, fire børnebørn og fire oldebørn.