DR-løve henter 52 millioner til verdensstjernes firma

Emma Chamberlain har millioner af følgere på de sociale medier, og Christian Arnstedt har millioner at investere for.

Det har vist sig for den amerikanske YouTube-stjerne og den danske iværksætter, at det har været en rigtig god idé at slå pjalterne sammen i et forretningseventyr, der bærer hendes navn.

Sammen står de bag Chamberlain Coffee, og i et nyt opslag på Instagram tager Christian Arnstedt sine følgere med på den forretningsrejse, han og verdensstjernen har været på de seneste år.

'For et par år siden tog jeg med min gode ven Gustav til USA for at bygge et brand sammen med Emma Chamberlain. Det blev til mange ture på economy class ved siden af toilettet, før vi havde lukket en aftale', skriver 'Løvens hule'-investoren og mindes, hvordan det hele startede på en parkeringsplads på en burgerbar i Californien.

Emma Chamberlain har tæt på 16 millioner følgere på Instagram. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Annonce:

Læs også: Navnestrid, millioner og nedtur: Sådan er det gået deltagerne i 'Løvens hule'

Kapitalindsprøjtning

'Siden har vi haft glæde af sammen med Emma at bygge Chamberlain Coffee. Det er en vild rejse og spændende at bygge en virksomhed med hende i USA', skriver han videre og afslører, at deres forretning netop har hentet en kæmpe kapitalindsprøjtning fra en række investorer.

'Vi har nu besluttet at tage lidt penge ind fra eksterne investorer og har derfor rejst syv millioner US dollar (52 millioner kroner) fra blandt andet Ole og Steen, der har lavet Lagkagehuset, nogle dygtige drikkevareindustrispillere og ledende amerikanske e-handelseksperter', skriver Christian Arnstedt.

33-årige Arnstedt ejer 25 procent af selskabet Blazar ApS, og det er her igennem, han har skudt penge i opbygningen af Emma Chamberlains kaffefirma.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Arnstedt, men det har ikke været muligt.

Annonce:

Emma Chamberlain vakte for nylig opsigt, da viste sig i København i forbindelse med modeugen. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Årets Paradise-vindere var lørdag med i 'Der er brev'. Hør, hvad de har brugt pengene på herunder eller i din podcast-app