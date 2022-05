DR-par er blevet forældre

Radioparret, Pelle Peter Jencel og Maria Jencel, er blevet forældre for anden gang

'Vi er forresten i fuld gang med at lave en lillebror.'

Således skrev podcastvært Maria Jencel, der danner par med radiovært Pelle Peter Jencel, på sin Instagram-profil i december sidste år.

Og nu han her så, lillebror Bobby. Det skriver Maria Jencel på Instagram.

'Vi tog på D'angleterre for at sætte gang i oxytocinen, da vi snart var gået en uge over termin. Det virkede,' indleder Jencel opslaget, der fortsætter:

'De første veer kom kort efter, vi havde tjekket ind og bestilt roomservice. Fem gode veer kom i spa’en - og 50 timer efter første ve blev vi forældre til Penelopes lillebror Bobby. Vild, stor, smuk og voldsom oplevelse at bringe endnu et barn til verden.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Maria Jencel, der for nuværende ikke har yderligere at tilføje.

Masser af plads

Med lillebror Bobbys ankomst tæller Jencel-familien fire personer. Tilbage i januar 2021 blev radioparret forældre til datteren Penelope. Og selvom familien nu tæller endnu et medlem, så skal de ikke frygte, at de kommer til at mange plads.

Den lille familie flyttede nemlig tilbage i marts ind i, hvad Maria Jencel på sin Instagramprofil beskrev som 'en gammel bevaringsværdig købmandsgård, som snart er 100 år gammel. 1000 kvm grund og 300 kvm hus i København.'

Pelle Peter og Maria Jencel blev gift i 2019. De lærte hinanden at kende, da de begge arbejdede som radioværter på DR.

