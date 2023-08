DR-par forældre efter fire års kamp: 'Lang og hård fødsel'

Isabel og Tina Rosiak Lønborg, som er kendte fra DR-programmet 'Fede Forhold' sæson to, jubler i øjeblikket.

De er nemlig blevet forældre til en lille pige, som Tina har født. Det afslører de på deres Instagram-profil.

Her skriver de blandt andet, at den lille pige hedder Freja, og at hun kom til verdenen søndag 27. august på Kolding Sygehus.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Isabel, at det var en 'lang og hård fødsel' som endte i kejsersnit.

Annonce:

'Det var en lang og hård fødsel, som gjorde en psykisk træt, inden vi overhovedet var gået i gang, fordi der var meget ventetid. Og da vi endelig kom til kejsersnittet, havde Frejas lunger ikke udviklet sig, som de skulle,' skriver hun og fortsætter:



'Så Freja og jeg blev revet fra Tina, fordi vi skulle på et andet afsnit, hvor vi lå alene i fire timer, indtil Tina var frisk nok til at komme op til os. Det var lidt hårdt og Tina var jo ked af, at hun ikke kunne være sammen med sin nye datter.'

Stadig indlagt

Isabel Lønborg fortæller videre til Ekstra Bladet, at situationen var 'skræmmende'.

Tine og Isabel blev gift tilbage i juni 2022. Foto: PRIVATFOTO

'Jeg synes, det var skræmmende og ligge der selv med Freja og ikke vide, hvad der var sket med Tina. Sygeplejerskerne rakte en telefon frem og tilbage mellem mig og Tina, så vi kunne kommunikere med hinanden via billeder. Men det var jo begrænset, hvor meget Tina nåede at se Freja.

Parret er stadig indlagt med lille Freja, da det 'kræver lidt ekstra at komme i gang med amningen,' fortæller Isabel desuden. Men de er stadig ovenud lykkelige for deres pige, fortæller Isabel.

'Vi er så glade for vores lille pige. Hver gang vi kommer til at tænke på, hvor heldige vi er, så begynder vi at græde.'

Annonce:

'Hun er så smuk og så dejlig, og det har bare været lykken at få hende. Især fordi vi har været igennem et ufattelig hårdt fertilitetsforløb,hvor vi jo til sidst faktisk havde opgivet. Vi har været så heldige,' afslutter Isabel.

Kæmpede i fire år

Grunden til at Isabel fortæller om 'et hårdt fertilitetsforløb' er fordi parret i fire år har kæmpet en lang og psykisk hård kamp for at blive forældre.

Planen var nemlig, at Isabel skulle bære deres barn. De seneste år er hun derfor gået gennem et opslidende fertilitetsforløb i både privat og offentlig regi, som ikke bar frugt, og til sidst var parret ved at give op.

Men så blev Tina pludselig gravid. Det har parret tidligere fortalt til Ekstra Bladet:

- Tina kom lidt ind fra sidelinjen og blev insemineret. Hun har hverken været i hormonbehandling eller noget. Hun har bare været pisseheldig og blev gravid med det samme, sagde Isabel Rosiak Lønborg til Ekstra Bladet tilbage i marts.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du læse om, hvordan det er gået nogle af deltagerne fra 'Fede Forhold' efter programmet sluttede for dem: Et år efter 'Fede forhold': Sådan går det for deltagerne