DR-par jubler: Er blevet gift

Lykken er stor hjemme hos Tina og Isabel, der tonede frem på DR i sæson to af programmet 'Fede forhold', hvor de kæmpede for at tabe sig og samtidig genvinde gnisten i deres forhold.

De to svæver nemlig i den grad på en lyserød sky - lørdag blev de gift og kan nu kalde sig ægtefolk.

Det fortæller parret på Instagram, hvor de ligeledes har delt billeder fra den store dag.

'Så kom dagen endelig i lørdags, hvor vi kunne få lov til at sige ja til hinanden. Vi havde simpelthen den mest vidunderlig og fantastiske dag. Vejret var virkelig med os, det var både lækkert og varmt (for varmt til brudekjole)', skriver parret på Instagram.

I opslaget fortæller parret, at de blev viet af en af deres gode veninde.

'De smukke rammer, som man finde i Skibelund krat var med til at gøre det hele mere idyllisk og romantisk. Vi var mega heldige og beærede over, at vores dejlige veninde Tanja kunne vie os. Hun havde skrevet den smukkeste tale til ære for os', lyder det videre i opslaget, hvor parret samtidig takker alle dem, der var med til at fejre dem på den store dag.

Parret deltog i sæson 2 af 'Fede forhold' på DR1. Og nu har de altså fået sat ring på det forhold. Foto: Privat/Instagram @tina_isabel_fedeforhold

Utraditionelle traditioner

Til Ekstra Bladet fortæller parret, at det ikke kun var venindevielsen, der var lidt utraditionel ved deres bryllup.

For Tina og Isabel er - som navnene måske antyder - begge kvinder, og det betød, at der var nogle traditioner, der ikke kunne være på samme måde som ved heteroseksuelles bryllupsfester.

- Der var en, der spurgte: 'Nu er der jo ingen brudgom, så hvornår må vi smide jakken?'. Og vi fik begge klippet sokkerne. Vi havde ikke høje hæle på, for det går vi ikke i. Vi havde kondisko og dermed også sokker på. Vi blev også begge fulgt op ad vores fædre. Så det var en kombi af alt, hvad folk havde lyst til, fortæller Isabel.

Hun kan også fortælle, at de gerne vil snuppe en bryllupsrejse til Maldiverne, men at regnsæsonen gør, at det nok først bliver om et halvt år.

I mellemtiden fortæller hun, at der arbejdes på en familieforøgelse.

Om fremtiden siger hun nemlig, at de arbejder ufortrødent på at blive forældre, men at fertilitetsbehandlingen kan være hård kost.

- Jeg tager hatten af for alle de par og singlekvinder, der kæmper for at få børn, det er virkelig en hård proces, siger hun og understreger, at de dog tror på, at det vil lykkes i fremtiden.



Efter vilde vægttab: Sådan er det gået deltagerne fra 'Fede forhold'