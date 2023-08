DR-profil bandt brysterne ind

Det er ikke altid nemt at være til, hvis man ikke passer ind.

Man kan være for tyk, for tynd, for brun, for bleg, for meget eller for lidt.

Og selvom man udadtil kan ligne en, der har styr på livet, så kan virkeligheden være en anden bag facaden.

Det kan DR-profilen Helin Erdem nikke genkendende til.

Hun er vært på P3-programmet 'Flaskehalsen peger på', hvor kendte danskere får stillet personlige spørgsmål. Og i et nyt interview med dr.dk bliver den 25-årige vært udsat for nogle af sine egne spørgsmål.

Af svarene kan man læse, at blandt andet Helin Erdems kurdiske baggrund har voldt hende mange bekymringer igennem årene.

Her fortæller hun blandt andet, hvordan hun døjede med ekstrem hårvækst, endte med at binde sine bryster ind som teenager og også kæmpede med strækmærker.

Hun lægger heller ikke skjul på, at hun med hjælp fra laser senere har fået fjernet både bakkenbarter og overskæg.

Helin Erdem og Emil Lange er værter på P3, hvor de laver 'Flaskehalsen peger på', som kan ses på DRTV. Deres gæster tæller blandt andre Oscar Bjerrehuus, Maya Tekeli, Julia Sofia Aastrup og May Lifschitz. De første to afsnit af i alt seks kan ses nu. Foto: Martin Max/Monday Media/DR

Slog sig selv med en hammer

Som barn gik det endnu vildere for sig, fortæller hun i interviewet, hvor hun beretter om stort selvhad til den næse, hun gik rundt med, som ikke lignede alle andres.

- Siden jeg gik i 0. klasse, har jeg banket mig selv på næsen. Jeg har slået mig selv på næsen. Jeg har mast min næse med mine hænder. Jeg husker meget tydeligt, at jeg som tiårig står i mine forældres skur med værktøjskassen og slår mig selv på næsen med en hammer, siger hun og fortsætter:

- Jeg ville gerne have en mindre næse. En mere vestlig næse. Selv nu bruger jeg makeup for forhåbentlig at få den til at se mere opadgående ud. Hele livet har jeg følt mig undertrykt af vestlige skønhedsidealer.

Hun slår dog fast, at hun i dag aldrig ville få lavet sin næse, da hun ville føle sig som en 'forræder over for min kultur og min familie'.

Helin Erdem gik på DR's Talenthold mellem 2021 og 2023. Hun har tidligere lavet P3-formaterne 'Helin bliver venner med' og 'i Helins hænder'.