DR-profil forvekslet med politiker: 'Den største misforståelse hidtil'

Louise Gade og Louise Gade Sig.

Der er ikke stor forskel på den tidligere Aarhus-borgmesters og DR-vejrværtens navne, og af den grund bliver de ofte forvekslet med hinanden.

Denne gang er det dog for meget for Louise Gade Sig, som i et opslag på Instagram oplyser, at hun ifølge Googles søgeresultater er gift med Louise Gades mand.

'Flinke mennesker har gjort mig opmærksom på, at jeg er blevet gift! Det kommer i sig selv som en overraskelse for mig. Og måske en endnu større overraskelse fik jeg, da jeg læste, at jeg er blevet gift med en - for mig - fremmed mand, der hedder Ulrik', skriver hun i opslaget, hvor hun samtidig forklarer, at internettet har byttet rundt på de to.

'Største misforståelse'

Louise Gade Sig forklarer, at hun tidligere har mødt Louise Gade, der nu er HR-direktør i Salling Group, ved et tilfælde. Og her kunne de udveksle erfaringer med at dele navn og efternavn.

'Vi morede os lidt over, at vi begge jævnligt oplever at blive forvekslet med hinanden. Men sådan en partner-plyndring er nu alligevel den største misforståelse hidtil, synes jeg. Kan man somehow bede Google om at læse korrektur på sit indhold?!', skriver hun i sit opslag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Louise Gade Sig, der har givet grønt lys til at dele opslaget.

