DR-profil jubler: Er blevet gift

Lykken er stor hjemme hos DR-korrespondenten Tinne Hjersing Knudsen.

Korrespondenten, der til daglig arbejder for DR i Storbritannien, er nemlig i weekenden blevet gift med sin britiske kæreste, Henry James Evans.

Det afslører hun i et opslag på Twitter, hvor hun har delt et billede fra den store dag.

'Jeg kan åbenbart ikke få nok af Storbritannien, for jeg har sagt ja til at se på den her brite resten af mit liv', lyder teksten til billedet.

Forlovet i Norge

Parret blev forlovet i juli 2020, og i den forbindelse fortalte Tinne Hjersing Knudsen til Ekstra Bladet, at frieriet fandt sted i Norge, hvor parret var på tur på den norske fjord.

- Det er det smukkeste sted, vi kender, så vi er helt pjattede med området. Vi har lejet os ind i et hus ved en meget isoleret, lille fjord, hvor man kun kan komme til med båd. Der ville vi bade i går aftes i det, der ikke længere helt er midnatssol, men næsten, sagde hun i den forbindelse til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Vi havde været ude at vandre hele dagen, så vi havde fedtet hår og lugtede lidt, så det hele var lidt grimt. Lige pludselig gik han på knæ midt i det hele, og så sagde jeg ja, sagde hun videre.

DR-korrespondenten var da heller ikke i tvivl om, hvad hun skulle svare:

- Han siger, at jeg sagde ja meget hurtigt. Jeg ved ikke, hvad det siger om mig. Ej, det var virkelig et stort spørgsmål at få stillet, men det gav bare så god mening, så jeg sagde ja, sagde Tinne Hjersing Knudsen dengang til Ekstra Bladet og fortalte, at forlovelsen blev fejret med en badetur og et par øl.

Inden Tinne Hjersing Knudsen afløste Kim Bildsøe Lassen som DR's korrespondent i Storbritannien i 2020, var hun vært på P1 Morgen. Hun har derudover tidligere været korrespondent for Berlingske og vært på programmerne 'The Brexit Club' og '55 minutter' på Radio24syv.

