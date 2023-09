DR-profil Judith Rothenborg er død

Efter længere tids kræftsygdom er Judith Rothenborg død.

Det skriver hendes datter, filminstruktøren Barbara Topsøe Rothenborg i et opslag på Facebook.

Her skriver hun, at hendes 'elskede mama' gik bort i går morges, og at hun 'sang og dansede til det sidste'.

'Alle der har fået lidt af Judiths tryllestøv i løbet af årene vil vide, at hun ikke frivilligt forlod denne verden, men efter ti måneders intens kamp mod en yderst sjælden kræftsygdom, tabte vi slaget. Jeg er sønderknust ved tabet af min mor og mine børns fantastiske mormor som jeg ikke ved hvordan vi kan leve uden', skriver Barbara Topsøe Rothenborg, der afslutter sit opslag med at sætte ord på det savn, der nu opstår:

'Den vanvittige farverige, karismatiske, skønne energi bombe der er min mor vil blive så uendeligt savnet, af så mange af os!'.

Talte for nylig

Ekstra Bladet talte så sent som i maj måned med Judith Rothenborg om hendes kræftsygdom. Det kan du læse alt om her.

Her fortalte hun blandt andet, at hun i de senere år havde tabt 20 kilo, siden hun blev syg, og at hun havde fået fjernet en tumor i både den ene lunge og i tarmene.

Judith Rothenborg var mor til Barbara Topsøe-Rothenborg, som nogle kan huske som Nana fra tv-serien af samme navn.

Hun er i dag instruktør og selv mor til to. Og Judith Rothenborg havde i foråret ikke lyst til at tænke på, at hendes sygdom en dag ville tvinge hende herfra.

- Jeg kan ikke dø fra Barbara og hendes to børn. Hun har ikke sin far, så jeg kan ikke forlade dem, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

Da Ekstra Bladet talte med Judith Rosenborg i maj, havde hun erkendt, at ikke alle hendes drømme ville blive udlevet. Men hun udtrykte også sin glæde ved alle de oplevelser, hun trods alt nåede at få. Foto: Linda Johansen

De seneste par år har Judith Rothenborg turneret med både en forestilling og et foredrag, ligesom hun har indlæst bøger og lagt stemmer til tegnefilm.

Judith Rothenborg er uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1974.