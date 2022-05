DR-profil opereret for kræft

Matilde Kimer er for nylig blevet opereret for kræft i skjoldbruskkirtlen

Den kendte DR-korrespondent Matilde Kimer, der i øjeblikket er DR's korrespondent i Ukraine, hvorfra hun dækker krigen mod Rusland, fik sig for nylig et stort chok.

Efter at have døjet med synkebesvær, som begyndte i starten af året, opdagede hun en dag en knude på sin hals, da hun så sig selv i spejlet.

Det fortæller hun til Ud&Se.

Efter at have opdaget knuden, aflagde hun en russisk læge et besøg. Lægen fandt to cyster, som blev tømt for blod og betændelse, og samtidig blev der taget en vævsprøve.

Vævsprøven viste senere, at der var tale om kræft, og at Kimer havde en tumor i halsen.

I den forbindelse fortæller Kimer til Ud&Se, at hun hurtigt oplevede, at det russiske hospitalsvæsen er meget anderledes end det danske. Hun modtog således det nedslående svar på mail.

- Jeg fik en mail med en pdf-fil, mens jeg sad i Kharkiv (...) . Der måtte jeg altså lige have en rigtig stærk espresso, fortæller hun om den måde, hun modtog den triste nyhed på.

Under et efterfølgende besøg i Danmark har den kendte korrespondent fået fjernet halvdelen af skjoldbruskkirtlen. Senere undersøgelser har vist, at kræften ikke har nået at sprede sig, og derfor er hun atter på højkant og tilbage i Ukraine, hvorfra hun dækker krigen.

Kimer er en af DR's profilerede korrespondenter, som til daglig er bosat i Rusland. Foto: Linda Johansen

Ramt af kræft før

Kræft har 41-årige Matilde Kimer desværre haft inde på livet før.

Som bare 14-årig, da hun gik i ottende klasse, blev hun ramt af lymfekræft, og behandlingen var meget hård ved hendes krop.

- Behandlingen i 90’erne var nok en lidt anden type, end den er i dag. Det var sådan nogle klodser på to uger, hvor jeg både fik sprøjtet noget ind i kroppen, og jeg skulle spise piller. Jeg havde det bare så dårligt efter ti behandlinger, sagde hun for nylig i DR-programmet 'Stines søndag'.

- Det var ikke kun et spørgsmål om at have kvalme og være afkræftet. Jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at jeg var på vej mod slutningen. Jeg fik sådan et instinkt. At hvis jeg skulle dø, så ville jeg dø af sygdommen og ikke af behandlingen, fortæller Matilde, som får lov at springe de sidste kemobehandlinger over og gå direkte til stråling, lyder den barske beretning.

