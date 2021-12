DR-profils mareridt: Familiens hus omdannet til bordel

I flere måneder har DR’s Rusland-korrespondent Matilde Kimer og hendes familie gennemlevet et sandt mareridt.

Efter familien i august flyttede til Moskva, hvor Matilde Kimer er udstationeret, er deres hus i Hvidovre blevet lejet ud.

For at slippe for besværet med at finde en lejer valgte familien at få hjælp af et såkaldt housing-firma, som efter kort tids søgen underskrev lejekontrakten med, hvad de troede var en enlig mor.

Efterfølgende har det dog vist sig, at hun langt fra er den eneste, der frekventerer adressen.

Det fortæller Matilde Kimer til Ekstra Bladet.

- Allerede i september bliver vi ringet op af en nabo, der klager over, at der bliver festet en del derinde, og at der er rigtig meget trafik til og fra huset – også om natten, siger hun og fortsætter:

- Der er også en nabo, der ringer og fortæller, at der har været en rottefænger forbi, fordi der simpelthen er så meget affald på grunden, og at flere af vores møbler er blevet sat ud i haven. Rottefængeren siger så til vores nabo, at han er sikker på, de driver bordel.

Huset er bestemt præget af flere beboere, der fester ofte. Skraldespandene er overfyldt med flasker. Foto: Jonas Olufson

Ingen husleje

Og ganske rigtigt.

En søgning på nettet bekræfter Matilde Kimer og hendes mand, Jesper, i, at der foregår ting og sager i deres hjem.

Prostitutionsannoncer viser letpåklædte kvinder i familiens værelser og foran deres møbler.

Derudover er forbrugsudgifterne eksploderet, der kommer ingen husleje ind, og familien sidder magtesløse tilbage.

Billeder fra prostitutionsannoncer på nettet

Fuld skærm

På annoncer, Matilde Kimer og hendes mand har fundet på nettet, poserer prostituerede foran deres møbler, vurderer de og deres advokat. Privatfoto Privatfoto Privatfoto Privatfoto Privatfoto

Lejeloven spænder nemlig ben for, at lejemålet uden videre kan siges op, og trods familiens klager til både housingfirmaet, flere myndigheder samt en politianmeldelse har ingen grebet ind.

- Alle vores penge ligger i det hus, og lige nu er der bare et eller andet, der ligner et kriminelt kartel, som får lov til at smadre det hele. Og alle dem, vi henvender os til for at få hjælp, siger bare, at det er da uheldigt, lyder det fra Matilde Kimer.

'Du skal bare skride'

Da Ekstra Bladet tropper op på adressen for at få lejers version af sagen, får vi stukket en telefon i hånden, hvor kvinden i den anden ende bekræfter, at hun er lejeren af huset. Hun vil dog ikke udtale sig om sagen.

- Jeg kan forstå på Matilde Kimer, der ejer huset, at her bliver drevet bordel, og hun har bedt dig om at flytte ud, og det har du ikke gjort.

- Ej, ved du hvad, jeg synes bare, du skal gå, lyder det fra kvinden.

- Jamen I har jo drevet bordel her.

- Ja, men du må have en god dag, lyder det kortfattet, inden opkaldet bliver afsluttet.

Ekstra Bladet har efter besøger på adressen været i kontakt med advokat Frederik Oldenburg, der repræsenterer lejer ved fogedretten. Han oplyser, at hans klient bestrider samtlige forhold, der er gjort gældende i sagen.

Langstrakt affære

Nu har Matilde Kimer og hendes mand i ren afmagt valgt at prøve sagen ved fogedretten, som 8. december skal afgøre, om lejemålet kan ophæves.

Advokat, Søren Saaby Hansen, fremhæver tre bestemmelser i lejeloven som ifølge hans overbevisning ikke er efterlevet. For det første skal lejemålet bruges til beboelse, for det andet har lejeren ikke sin folkeregisteradresse på stedet, og for det tredje formodes flere personer at bo på adressen. Derudover er der den manglende husleje.

Men selvom loven ifølge deres advokat Søren Saaby Hansen er på familiens side, er det dog ikke så ligetil. Såfremt afgørelsen i fogedretten falder ud til Matilde Kimers families side, kan de nemlig risikere, at lejeren først skal forlade adressen i januar.

- Hvem sidder med ansvaret?

- I sidste ende er det lejeren, der sidder med ansvaret. Det er dem, der har underskrevet en kontrakt på, at de vil bruge lejemålet til beboelse og så bruger det til noget helt andet, siger Søren Saaby Hansen og fortsætter:

- Langt hen ad vejen må man have tillid til, at hvis man underskriver en kontrakt, så har den anden part også tænkt sig at overholde sin del. Der er ikke nogen, der har sovet i timen, men man har at gøre med en person, som har haft til hensigt enten direkte eller indirekte at medvirke til det her bordeldrift.