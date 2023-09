DR-stjerne afslører: Varmer op til Backstreet Boys

Det er ikke sjældent, at skuespillere og skuespillerinder har særlige måder at forberede sig på til deres roller.

Nogle er endda overtroiske, og skal i gennem 'samme ritual', inden de går på scenen - ellers går det galt.

Om Morten Hee Andersen med store roller i bl.a. 'Carmen Curlers' og 'Fred til lands' er overtroisk, vides ikke, men han i hvert fald blandt dem, der har en særlig måde at forberede sig på de figurer, han spiller.

Det fortæller han i seneste udgave af radioprogrammet og podcasten 'Portrætalbum' på Radio4.

Her kommer de frem, at han laver playlister til de roller, han skal spille.

- Axel Byvang fra 'Carmen Curlers' har en playliste, siger Morten Hee Andersen.

Skuespiller Morten Hee Andersen har fået sit gennembrud med 'Carmen Curlers', hvor han spiller Axel Byvang. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det er pinligt

Har Mike fra 'Fred til lands' også en playliste, spørger vært Anders Bøtter.

- Ja. Det har de allesammen. Nogle gange bruger jeg dem mere, nogle gange bruger jeg dem mindre.

Hvad hører hovedrollen i 'Carmen Curlers'?

- Det er ikke altid så meget, hvad de hører. Det er mere, hvordan sangene føles. Hvordan jeg kan indfange en stemning. Tit stikker det i forskellige retninger.

- Jeg vil ikke afsløre hele playlisten. Men jeg kan godt fortælle, at jeg har ... jeg ved ikke, om jeg tør sige det, for det er så pinligt. Jeg har en bred vifte. På Axel Byvangs playliste blandt mange andre tracks har jeg 'Nobody Speak' af Dj Shadow, 'Heart of Gold' med Neil Young og 'As Long as You Love Me' med Backstreet Boys, siger Morten Hee Andersen.

Morten Hee Andersen (t.v.) har også spillet med i 'Herrens veje' - her over for Simon Sears. Foto: Tine Harden/DR

Han fortæller, at han som forberedelse til 'Carmen Curlers', der snart har premiere på sæson 2, også lytter til nogle lidt ældre sange, der passer bedre til den tidsperiode, serien portrætterer.

- Der er også nogle sange fra 60'erne, men da jeg lavede den playliste, handlede det egentlig ikke så meget om, hvad de faktisk hørte i det årti, men mere om en energi, siger skuespilleren.

Du kan høre meget mere til hans musiksmag i 'Portrætalbum' på Radio4 her.

'Carmen Curlers' sæson 2 har premiere på DR1 søndag 15. oktober.