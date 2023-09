DR-stjerne efter dårlige anmeldelser: 'Svært og benhårdt'

Han er blevet landskendt via sin store rolle i DR-succesen 'Carmen Curlers', der er på vej med en ny sæson.

Men også i den netop overståede Tivolirevyen har den 33-årige skuespiller Nicolai Jørgensen haft travlt sommeren over.

Lisbet Dahl hev ham med ind på holdet som et - i revysammenhæng - helt ubskrevet blad, men som et lovende komisk talent, og han blev fluks kastet for ulvene - i dette tilfælde den glubske presse.

Det var nemlig ikke just gode anmeldelser, han og det øvrige hold blev begunstiget af - tværtimod.

Nicolai Jørgensen - her over for Morten Hee Andersen - i en scene fra 'Carmen Curlers' på DR1. Foto: Tine Harden/DR

Hård vind

Jørgensen mener, at folk havde de forkerte forventninger til, hvad de skulle ind og se - især anmelderne:

Annonce:

- Vi spillede jo også for fuldstændigt udsolgte sale - heldigvis - og det var rigtig sjovt at spille. Men ja, vi havde lidt hård vind der. Jeg tror, at pressen troede, de skulle se noget andet, end de skulle, og Tivoli ville jo gerne have en Lisbet Dahl-revy, så måske var der sket noget miskommunikation der. Men vi hyggede os i hvert fald med at spille den, siger Nicolai Jørgensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var en rigtig sjov oplevelse. Jeg havde aldrig set en revy eller spillet revy før. Jeg var helt på udebane. Men jeg har fundet ud af, at det er en svær genre. Den er benhård, og man skal holde tungen lige i munden. Man skal være skarp, så det var en fed mulighed for at prøve det. Jeg vil ikke afvise at gøre det igen, men nu skal jeg tilbage til det, jeg plejer at lave, og så må vi se, lyder det.

Nicolai Jørgensen med sine kollegaer i Tivolirevyen, der fik noget blandede anmeldelser - herunder en række dårlige. Ekstra Bladet kaldte den bl.a. 'Tæt på katastrofal'. På billedet Lisbet Dahl, Linda P, Andreas Bo, Nicolai Jørgensen og Carsten Svendsen. Foto: Henning Hjorth

Vildt år

I det hele taget har det været et vildt 2023 for skuespilleren, hvor han for alvor brød i gennem - ikke mindst i 'Carmen Curlers' på DR.

- Jeg vil da håbe, det bliver vildere, men det har været rigtig, rigtig vildt. Men når folk kan lide det, man laver, så får man også lyst og blod på tanden til at fortsætte.

Med sig til prisuddeling havde Nicolai sin mor, Lis. - Jeg er meget stolt af ham og er meget glad på hans vegne, siger hun. Foto: Ernst van Norde

- Hvad med udlandet ligesom mange af dine kollegaer - lokker det?

- Det er sjovt - jeg har lige fået det anbefalet af en masse mennesker heroppe til receptionen forinden (ved SVEND-prisen, red.). 'Nu skal du også til udlandet', siger de. Det skal jeg da også på et tidspunkt. Jeg skal over og se, hvad det er for noget, og have en agent i udlandet. 'Carmen Curlers' er også på rundtur i Europa lige nu, så den er varm i øjeblikket, siger Nicolai Jørgensen.