DR-stjerne gift

I 2019 tog hun 'Den store bagedyst' med storm med sit farverige hår og smittende latter.

Før sin deltagelse tog hun dog kæresten Anders med storm. Og i dag har de to så svoret hinanden evigt troskab.

På den kageglade aalborgensers Instagram-profil har man kunne følge med i forberedelserne op til den store dag, som altså falder i dag.

I en story fra tidligt i morges kan man således se, at bruden vågnede før fanden fik sko på i ren spænding.

'nu er dagen endelig kommet. en dag jeg har brugt otte måneder på at forberede', skriver hun i sit opslag. I den efterfølgende story kan man se en lykkelig Beate stengaard, der gør sig klar til vielsen med et håndklæde svunget om håret, mens hun danser med til 'Føler mig selv 100' af Andreas Odbjerg, der sjovt nok også bliver gift i dag.

Beate Stengaard gjorde sig også bemærket i 'Den store bagedyst', da hun tabte sin kage to gange i streg. I afsnit to var det en rubinsteinkage, det gik ud over, mens det i afsnit tre endte grimt for den pære-strudel, hun havde lavet, som brækkede midt over og tog sig en tur, da hun skulle flytte den over på et fad. Foto: DR

Dag delt i to

På Beate Stengaards Instagram-profil kan man også læse, at bryllupsdagen er delt i to. I dag er hun og kæresten blevet viet, mens selve festen først løber af stabelen om tre uger på Livø.

I 2021 kunne Beate Stengaard desuden dele den glædelige nyhed, at hun og partneren ventede deres første barn.

Og i begyndelsen af 2022 kom datteren Sigrid så til verden.

Beate Steengaard deltog i 'Den store bagedyst' i 2019, hvor hun måtte forlade konkurrencen i afsnit seks. Det var Frederikke Legaard, der endte med at løbe med trofæet i finalen.

