DR-stjerne indlagt akut

Han troede, han kunne sove den ud.

Men pludselig lå han i sygesengen på hospitalets akutafdeling efter flere dages smerter i maven og feber.

Realitystjernen Micki Cheng, der blandt andet var finalist i 'Den Store Bagedyst' i 2015, er tirsdag omkring middag havnet på hospitalet efter flere dages sygdom.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

'Vupti'

'Jeg havde håbet at kunne sove det væk eller tage nogle panodiler og iprener, men efter to dage med smerter i maveregionen, vedvarende feber, kvalme og nedsat appetit, valgte jeg at tage til lægen. Og vupti, så lå jeg her på akutmodtagelsen', skriver Cheng til sine følgere efter flere dages tavshed på profilen.

Herudover skriver bagestjernen, at han udover den høje feber har haft høje infektionstal, og at det endnu er uvist, hvad han fejler.

Selv skriver han, at han tidligere har haft problemer med 'imflammatoriske tarmsygdomme'.

Alligevel lyder det, at 'alt er godt efter omstændighederne'.