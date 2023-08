DR-stjerne køber ny lejlighed

Den 32-årige DR-stjerne Morten Hee Andersen er flyttet i større gemakker.

Han har nemlig byttet sin lejlighed på Amager ud med en større på Nørrebro.

Det skriver Se og Hør.

Af oplysninger i Tinglysningen, som Ekstra Bladet har gennemgået, fremgår det, at han har betalt 4.050.000 kroner for sit nye hjem, som han overtog 1. maj i år.

Lejligheden var i begyndelsen udbudt til 4.199.000 kroner, så Morten Hee Andersen har haft gang i forhandlingen og har fået boligen 150.000 kroner ned i pris.

Med bolighandlen følger også 74 kvadratmeter i stedet for de 51, Hee Andersen havde at boltre sig på i sit tidligere hjem.

Det er kun Morten Hee Andersen, der står på skødet, og dermed køber han lejligheden uden sin svenske kæreste, kollegaen Agnes Westerlund Rase.

Morten Hee Andersen er også kendt fra 'Sygeplejeskolen'. Foto: Henning Hjorth

Annonce:

Ordning fungerer

Parret har tidligere forklaret, at Agnes Westerlund Rase fortsat har sin lejlighed i Stockholm, og at de er glade for den løsning.

- Det er nemt at ses, for der er en super god forbindelse mellem København og Stockholm, har Morten Hee Andersen tidligere fortalt til Billed-Bladet.

Morten Hee Andersen har for nylig været aktuel i DR-serien 'Carmen Curlers'. Tidligere har han blandt andet medvirket i DR-serien 'Herrens Veje' og TV 2-succesen 'Sygeplejeskolen'.

Morten Hee Andersen og Agnes Westerlund Rase mødte hinanden under optagelserne til 'Margrete den Første' tilbage i 2021.

Her spillede Morten Hee Andersen rollen som Erik af Pommern, og Agnes Westerlund Rase spillede kammerpigen Astrid, der ender med at blive Eriks elsker.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Morten Hee Andersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.