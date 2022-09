DR-stjerne skal giftes

Kirkeklokkerne ringer snart for 'Bagedyst'-vinderen Sune Demant.

Lørdag skal hen nemlig giftes med Dirk De Bruijne, som han har dannet par med i flere år.

Kagekongen fortæller Ekstra Bladet, at han er edderspændt på den store dag, der kommer til at foregå i Odense, selvom Sune og hans kommende mand til daglig bor i Holland.

- Det bliver et meget klassisk bryllup med hele den pukkelryggede, siger Sune Demant og fortæller, at der kommer omkring 160 gæster til brylluppet.

Han fortæller, at parret mødte hinanden i København i 2017 kort tid efter, han vandt 'Den store bagdyst'.

- Det var helt gammeldags. Der var ikke noget med hverken internet eller turbo-dating involveret, det var bare på en bar. Så det var egentlig meget sjovt.

- Det plejer jo gerne at være sådan, at når man stopper med at lede efter det, så kommer det lige pludselig, siger Sune Demant.

Annonce:

Men selvom Sune Demant på daværende tidspunkt var et kendt ansigt herhjemme, så vækkede det ingen genkendelse hos Dirk.

- Han er hollænder, så det havde han ingen anelse om.

Selvom Sune Demant bor med sin udkårne i Holland, bliver brylluppet dog afhold hjemme i lille Danmark.

- Jamen jeg valgte at flytte til Holland, både for at se ham, men også for at tage en videreuddannelse. Jeg er egentlig glad for at være i Holland, men så giver man selvfølgelig også meget afkald på tid med sin familie.

- Så det var i en forståelse af, at jeg har afgivet en masse, at det faktisk var Dirk, der sagde, at han gerne ville giftes i Danmark. Jeg vil gerne giftes i en kirke, fordi det er meget normalt i Danmark, og han har ikke forbindelse til nogen kirke i Holland, fordi det ikke rigtig siger ham noget. Og så var Danmark jo en god mulighed, fortæller Sune Demant.

Den danske bagedyst-vinder har uddannet sig til tandlæge med speciale i rodbehandlinger, altså en såkaldt endodontolog.