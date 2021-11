DR svarer igen: 'Vi er ærgerlige'

Lærke Bodilsen raser over, at sæson 2 af DR3-serien 'Se på mig' er blevet skrottet. DR svarer nu på kritikken

19-årige Lærke Bodilsen blev et kendt ansigt, da hun debuterede med DR3-serien 'Se på mig', hvor hun glædeligt delte ud af sit privatliv i form af forelskelser, uholdbare venskaber og OnlyFans.

Efterfølgende har hun reklameret for endnu en sæson af serien til sine 39,4 tusinde følgere, der gerne vil have mere af Instagram-modellen.

Men det er der sat en brat stopper for nu, hvor DR3 har droppet at vise den nye sæson, og det er Lærke Bodilsen mildest talt meget utilfreds med.

- Vi har filmet i cirka et halvt år, og så dropper de den. Jeg synes, det er lidt komisk, at DR3 følger med i mit liv (sæson 1), hvor man ser mange mennesker, der svigter mig, også slutter de selv af med at svigte mig, siger hun og tilføjer:

- Jeg er bare så rasende, fordi jeg føler mig holdt for nar. Og det gør rigtig ondt at tænke på, at jeg har spildt min tid på det her, fordi imens vi har filmet, har jeg fået tilbud fra andre tv-programmer, som jeg har måttet afvise.

Indtagram-modellen føler sig svigtet og holdt for nar af DR. Foto: Privat

Over for Ekstra Bladet bekræfter Kasper Tøstesen, redaktionschef i DR Ung, at der ikke kommer en ny sæson med Lærke Bodilsen.

'Vi havde et fint samarbejde med Lærke Bodilsen om seriens første sæson, og fortsættelsen havde som ambition at nuancere og udvikle fortællingen yderligere. Det har vi haft mange snakke om undervejs, men desværre har vi ikke kunnet blive enige om afgørende elementer i seriens indhold. Derfor har vi efter moden overvejelse fundet det mest hensigtsmæssigt for alle parter at stoppe samarbejdet,' skriver han i et mailsvar og fortsætter:

'Det er vi ærgerlige over, men når man laver en serie, der som her fortæller en personlig historie, er det helt afgørende, at begge parter skal kunne se sig selv i det færdige produkt. Hvis det ikke er tilfældet, er det bedre at sige stop.'

Ifølge Lærke Bodilsen er det ikke en holdbar forklaring, og DR forsøger blot at snakke udenom.

- Det er udenomssnak. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den begrundelse til. Det giver ingen mening, fordi jeg har givet dem, hvad de vil have, fortæller hun.

Ekstra Bladet har stillet Kasper Tøstesen opfølgende spørgsmål i en mail, men DR har oplyst, at de ikke kan besvare spørgsmålene i dag.

