DR-vært deler stor nyhed: - Vi er dybt taknemmelige

Lykken er stor hjemme hos DR-vært Erkan Özden for tiden.

Han og konen Züleyha er nemlig netop blevet forældre til deres tredje barn.

Det afslører den 43-årige tv-vært i et opslag på Instagram, hvor han deler et billede, hvor han holder den lille ny i hånden.

Her fortæller den nybagte far ligeledes, at han og hustruen er blevet beriget med en datter.

'Min hustru og jeg er blevet forældre til en lille pige. Det er længe siden vi har prøvet det sidst, men det er ikke blevet mindre fantastisk. Vi er meget glade og dybt taknemmelige', skriver Özden i opslaget.

Özden har i mange år været vært på TV Avisen. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Takker personale

I opslaget takker han desuden det personale på Nordsjællands Hospital, der hjalp familiens tredje barn til verden.

'Tusind tak til jordemødrene på Nordsjællands Hospital i Hillerød for absolut glimrende behandling', skriver han.

Da parret annoncerede, at det tredje barn i flokken var på vej, lagde Özden over for Ekstra Bladet ikke skjul på, at han glædede sig til, at der kom en lille efternøler.

- Det er selvfølgelig stort, og måske er det ikke gået helt op for mig endnu. Vi er jo blevet lidt ældre siden sidst, så det er lidt som at begynde forfra med en efternøler. Men vi er så taknemmelige og glæder os, sagde han i den forbindelse.

Ægteparret har i forvejen en datter på 13 og en søn på ni år. De blev gift i 2008 og mødte hinanden første gang på en uddannelsesmesse.