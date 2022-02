DR-vært fanget i Nepal

DR-værten Andreas Kousholt har sammen med resten af holdet fra P3 sendt radio fra Nepal siden 21. januar.

Men desværre blev det ikke til en hjemtur for værten, da resten af kollegerne tog hjemad.

Han har nemlig fået corona og er i isolation.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

'Lige nu er jeg i gang med at gennemføre mine 7-dages isolation. De er overstået på torsdag. Derfra bliver det lidt spændende, hvornår jeg kan komme på en flyver. Det er ikke helt afklaret,' lyder det.

Ret stenet

Selvom helbredet har det fint, er det en slukøret Andreas Kousholt, der nu er fanget på sit hotelværelse.

'Altså helbredsmæssigt har jeg det helt fint. Har ikke haft særlig mange eller slemme symptomer på noget tidspunkt. Jeg keder mig til gengæld ret meget på hotelværelset. Vi har været i Nepal siden d. 21. for at sende Go’ Morgen P3 fra Folkekirkens Nødhjælps udviklingsprojekter hernede. I forbindelse med Danmarks Indsamling,' skriver han og fortsætter:

'Så jeg har været hjemmefra i et godt stykke tid og er ret klar på at komme til Danmark snart. Så det var ret stenet at se de fleste af kollegaer flyve hjem til et dejligt åbent Danmark, mens jeg sidder fanget hernede.'

