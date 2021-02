DR-vært føjer nyt til CV'et: - Det er en ære

Seerne er vant til, at Louise Gade udlægger vejret, når hun toner frem som vært i DR's vejrudsigter.

Nu vil den garvede vejrvært dog ikke længere holde sig til tv-mediet, men også kaste sig ud i at beskrive regn, sne og hagl i børnehøjde i en ny bog, fortæller hun på Instagram.

'Da jeg sagde ja til at skrive en børnebog under min barsel, vidste jeg ikke, at en stor del af min barsel ville være med alle tre børn hjemme', starter hun sit opslag.

Til slut løfter hun sløret for, at det skal ende med 'en bette bog om nedbør'.

Till Ekstra Bladet fortæller Louise Gade, at der er tale om en fagbog til børn, der efter planen skal udgives til efteråret.

- Vejr og klima er vigtigt, og det bliver fedt at være med til at formidle det til de mindste. Helt konkret skal denne bog gøre skolebørn klogere på nedbør - regn, sne, hagl osv. Den skal forklare, hvordan det opstår, og hvorfor det for eksempel ofte regner mest i Vestjylland, og beskrive, at klimaet i Danmark generelt bliver vådere og vådere. Det bliver fedt at gøre videbegærlige børn klogere, siger hun.

Hun er da også glad for snart at kunne kalde sig forfatter.

- Det er da en ære også snart at kunne skrive det på cv’et. Jeg har jo en fortid som skrivende journalist, så det er ikke nyt for mig at udkomme på tryk, men det er første gang, jeg er afsender på noget, som skal stå på biblioteket og i boghandlere. Det er jeg meget taknemmelig for, siger hun.

Travl barsel

Louise Gade er i øjeblikket på barsel fra jobbet i DR, men coronanedlukningen har betydet, at hun ikke har haft ret meget tid til at få skrevet.

- Normalt er jeg en punktlig type, som er i god tid, men corona og lockdown har punkteret mine planer helt og aldeles. Alle vores tre børn har været hjemme i døgndrift de sidste snart 50 dage, så jeg har kun fået skrevet ganske lidt. Nu kan de mindste klasser komme tilbage til skole, så det giver mere ro derhjemme til at skrive lidt. Jeg har efterhånden skrivekløe og glæder mig til at komme til tastaturet for alvor, siger hun.

- Jeg er 'blown-away'

Trods den nyfundne glæde ved at skrive er Louise Gade dog tilbage på skærmen inden længe.

- Nej, jeg betragter det bare som en sjov lille afstikker for at holde hjernen i form under barslen. Jeg kan ikke undvære mit dejlige værtsjob på DR, så jeg er tilbage på skærmen til maj, siger hun.

