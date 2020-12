DR-vært hænges ud for reklame

Det er i mod DR's etiske regler, at værter laver skjult reklame ved fx at iføre sig tøj med logo på

'Det er Polologo er da lige til den store side!' og 'Synes nok, den reklame var lidt malplaceret', er nogle af de kommentarer tv-vært Kåre Quist har modtaget i forbindelse med sin påklædning til onsdagens udgave af Aftenshowet.

Her var den kendte DR-vært iført en Polo by Ralph Lauren-trøje, hvor der absolut ikke var nogen tvivl om, at dette var mærket bag.

Fronten af trøjen er nemlig plastret til med ordene 'Polo - Ralph Lauren'.

Trøjen skabte røre på de sociale medier. Foto: Privat

Og det er altså noget, der er faldet flere danskere for brystet, fordi må man være en kæmpe reklamesøjle, når man er vært på DR.

'Kåre, i DR er det ikke smart men dårlig stil med en kæmpe reklame på maven. Følger du reglerne?', skriver en tredje til billedet af værten.

Og det er faktisk imod DR's etiske regler at bruge skjult reklame, når man er på skærmen.

Det står i deres regelsæt for mediekoncernen.

Reglerne for DR og skjult reklame Et af DRs særkender er, at DRs sendeflader og programmer ikke indeholder reklame. Det er derfor vigtigt at undgå skjult reklame i DRs programmer. Derfor skal der altid være en redaktionel begrundelse for at vise et bestemt produkt. Eksempler på skjult reklame: rosende omtale af en vare eller tjenesteydelse i et program kan være skjult reklame

også omtaler, der ikke er rosende, kan være skjult reklame, fx en detaljeret omtale af et produkt ledsaget af telefonnumre, navne eller logoer

også billeddækning kan i forbindelse med omtale have en kommerciel værdi og være skjult reklame. I forbindelse med værtsbårne programmer kan værten have en særlig kommerciel interesse i programindholdet. Her skal der på forhånd indgås særlige aftaler om, hvordan værtens egne produkter kan vises. Omtale af DRs egne programmer skal ske efter sædvanlige redaktionelle kriterier. Programpræsentation, herunder trailers og spot, er ikke reklame. Kilde: dr.dk

Kåre selv har svaret på nogle af de kritiske kommentarer på Facebook, hvor han slår fast, at der ikke var tale om intentionel reklame.

'Havde ikke skænket det en tanke. Kom lige fra redaktionen hvor jeg har arbejdet i mange timer for at forberede Nytårs transmissioner. Godt nytår', skriver han til en, der mente det var malplaceret med trøjen.

En anden der skrev, at logoet var for stort, fik et mere humoristisk svar retur fra værten: 'Jeg sætter det på kogevask', lød det.

En tredje mente, at der var tale om sponsoreret tøj med kommentaren: 'Der er helt sikkert ikke tale om sponseret tøj' og til det svarede Kåre Quist, at han kunne garantere, at det ikke var tilfældet.

En sjov historie

Til Ekstra Bladet uddyber værten, at der egentlig var tale om en ret sjov hændelse i programmet.

- Det er faktisk en sjov historie. Jeg sidder herude hele dagen og arbejder på nytårstransmissionen. Da jeg så kommer ind ved Aftenshowet, er Søren Brostrøm der også. Han havde fortalt de andre derinde, at de skulle have deres skarpeste tøj på, fordi jeg altid har suit på, fortæller Kåre Quist indledningsvist med et grin.

Den garvede vært vil også gerne slå fast, at der altså ikke var tale om en speciel tanke bag trøjen.

- Jeg kan berolige alle med, at jeg ikke havde skænket en tanke, hvilke striktrøje, jeg havde på. De eneste gaver jeg får, er fra min kone og svigermor, fortæller han.

Adspurgt omkring overtrædelsen af reglerne for skjult reklame hos DR svarer værten: - Jeg har aldrig hørt, at man ikke må have en bestemt striktrøje på. Men fred være med det, jeg har ingen aftaler med nogen.