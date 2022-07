DR-vært hasteopereret: 'Ekstremt uheldigt'

Radiovært og dj Pelle Peter Jencel, der blandt andet er kendt fra 'Lågsus' og podcasten 'Den nye stil', får i disse dage stiftet bekendtskab med sundhedsvæsnet indefra.

Efter at have gået rundt i dagevis med en øm højre balle, blev radioværten nemlig lørdag aften undersøgt og ganske kort tid efter hasteopereret.

Det fortæller han i et opslag på Instagram.

'Kender du dét, når man lige er blevet klippet, hvor nogle af hårene kan stikke lidt på vej ned af ryggen? Well well well - ét af de hår fik mig på åndssvageste vis i fuld narkose og på operationsbordet i går', beretter han i opslaget.

Ifølge Pelle Peter Jencel fik han lørdag aften en sær følelse i kroppen og reagerede ved at ringe 1813, som sendte ham til Bispebjerg Hospitals kirurgiske modtagelse, hvor man traf beslutning om, at han skulle opereres.

Annonce:

Og det viste sig at være et af små, spidse hår fra besøget hos frisøren, der havde fundet vej til DR-værtens balle.

'Og hér kan de så - i ekstremt uheldige tilfælde - stikke sig helt ind i din balle og udvikle en cyste af klamhed. Tillykke til mig', skriver Pelle Peter Jencel, inden han runder sit opslag af med at sende en tak til sundhedspersonalet på Bispebjerg.

'Ondt i røven'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pelle Peter Jencel, der ikke har meget at tilføje til sin beretning om operationen.

I en story på Instagram har han dog venligt leveret inputs til overskrifter til Ekstra Bladets artikel, der blandt andet lyder: 'P3-vært på røvtur' og 'DR-vært har ondt i røven'.

Pelle Peter Jencel understreger desuden i en besked til Ekstra Bladet, at det er vigtigt for ham at komme med budskabet om, at man skal huske at gå til lægen, hvis man mærker noget.

Annonce:

'Havde jeg ventet, var det kun blevet værre og kunne ende i noget kronisk', skriver han i en besked, hvor han samtidig understreger, at hans opslag skal ses som en 'massiv kærlighedserklæring til det danske sygehusvæsen for deres sublime behandling'.

Pelle Peter Jencel er gift med radiovært Maria Jencel, som han har to børn med. Foto: Anthon Unger

Når radioværten forhåbentligt inden længe er ovenpå og kan sidde ned igen, kan han se frem til en uge på Smukfest i Skanderborg.

Her skal han både være konferencier på Bøgescenerne og spille med 'Lågsus' onsdag aften.

Ekstra Bladet er naturligvis til stede på Smukfest og dækker festivalen med både reportager og anmeldelser.