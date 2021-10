DR-vært jubler: Brændende ønske opfyldt

Radiovært Maria Josefine Konstantin Madsen, bedre kendt som JoJo, er et stort smil.

I et opslag på Instagram kan den 34-årige 'Go' Morgen P3'-vært nemlig fortælle, at hun efter et forløb med fertilitetsbehandling nu endelig er blevet gravid.

'Farvel fertilitetsbehandling - og hej lillebitte liv inde i min mave, som vi krydser alle fingre for, bliver en sund og rask maj-baby', skriver hun til opslaget.

JoJo fortæller desuden, at hun har oplevet en enorm støtte og et vigtigt fællesskab, siden hun begyndte at dele sine tanker om kampen for at blive gravid.

'Det har været den bedste beslutning i det her. Og jeg ved i mit hjerte, det er et fælleskab, vi mere end trygt kan læne os ind i igen, når vi måske skal i behandling en anden gang. Tak! Bare et kæmpe stort TAK for at gøre det så meget mindre ensomt!', skriver hun.

Voldsom behandling

Til Ekstra Bladet fortæller JoJo, at hun endnu ikke helt har forstået, at graviditeten er en realitet.

- Det er virkelig vidunderligt. Jeg har været i behandling i et lille års tid, men det føles jo som en uendelighed. Og når jeg tænker på, at der er så mange, der går igennem det i årevis. Det er helt ubærligt, siger hun.

Behandlingen med alle dens sprøjter og hormoner har været hård mod JoJos krop, fortæller hun.

- Det har været helt vildt voldsomt. Jeg har haft ondt, og jeg har været meget hormonel i hovedet. Og op til ægudtagning havde jeg så ondt, at jeg nærmest ikke kunne gå, fortæller JoJo.

Nu er hun i 12. uge, og selvom hun endnu ikke har været til nakkefoldsscanning, har det været vigtigt for hende at dele nyheden i det fællesskab, hun har oplevet blandt andre, der kæmper for at blive forældre.

- Vi er både ekstremt lykkelige og taknemmelige, men også bekymrede. Efter det lange forløb, hvor vi har prøvet at opleve håb, som så forsvandt igen, har det ikke været så vigtigt for os at vente med at dele det. Man kan jo aldrig nogensinde være helt sikker på, at der kommer et levende og sundt og raskt barn ud, siger hun.

Indtil videre er graviditeten dog gået godt, og JoJo håber, hun kan fortsætte et godt stykke tid endnu med at lave radio.

- Jeg er lidt mere træt, end jeg plejer at være, og lidt mere hormonel, men det er vi jo vant til efter fertilitetsbehandlingen. Så jeg vil meget gerne fortsætte med at gå på arbejde, så længe jeg kan - frem til fødslen, siger hun.

JoJo har i flere år været vært på 'Go' Morgen P3'. Tidligere var hun vært på Nova.