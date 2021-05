DR-vært jubler: Tager imod skrottet vaccine

DR-vært Andreas Kousholt har fået et stik med Johnson & Johnson til trods for, at myndighederne har taget vaccinen ud af vaccionationsprogrammet

Selvom de danske myndigheder har valgt at tage Johnson & Johnson og AstraZeneca-vaccinerne mod coronavirus ud af vaccionationsprogrammet efter tilfælde med alvorlige bivirkninger, er det stadig muligt at sige ja til at få vaccinen frivilligt herhjemme.

Den mulighed har P3-vært Andreas Kousholt valgt at sige ja til, og torsdag formiddag fik han således stikket, fortæller han på sin Instagram-profil.

'Jeg har taget imod et frivilligt vaccinestik med Johnson & Johnson. Nemt, hurtigt og smertefrit var det', skriver han i opslaget og fortsætter:

'Det sidste halve års tid har jeg tænkt på og talt om vacciner dagligt. Nærmest som en besættelse. Det er derfor helt surrealistisk, at det nu er overstået for mit vedkommende. Om et par uger er coronapasset permanent opdateret. Det lysner', skriver han videre.

Til Ekstra Bladet fortæller DR-værten, at han længe har gjort sig overvejelser om, hvorvidt han skulle sige ja til at få et stik med en af de skrottede vacciner.

- Jeg har gjort mig rigtig mange overvejelser. Jeg har dækket vaccineudrulningen tæt på P3, så jeg har brugt virkelig meget tid på at sætte mig ind i fordele og ulemper. Jeg ville helt klart helst have været fri for selv at skulle tage det her valg, men når nu det blev sådan, så er jeg tryg ved min beslutning, siger han.

Andreas Kousholt (i midten) er vært på 'Go' morgen P3'. Foto: DR

Surrealistisk

DR-værten er en af de sidste i køen til at få en vaccination, som det ser ud nu i vaccionatonsprogrammet, og derfor bød han sig til, da muligheden for at blive vaccineret tidligere bød sig.



- Jeg er i allersidste vaccinationsgruppe, så udsigterne til mine første stik lå langt ude i fremtiden. Samtidig er jeg skeptisk overfor, om den nuværende vaccinekalender holder. Og så er risikoen for alvorlige bivirkninger så ekstremt lille, at den lethed og tryghed, en vaccine giver mig, er godt givet ud. Det bliver en bedre sommer på den måde, håber jeg, siger han.

Andreas Kousholt fortæller, at det er en surrealistisk følelse nu at have fået stikket.



- Det var helt surrealistisk at få vaccinen. Da jeg skrev mig op i sidste uge, havde jeg aldrig troet, at det skulle gå sindssygt hurtigt. Så jeg er stadig i gang med at fatte, at det rent faktisk er gået så nemt, siger han og fortæller, at han endnu ikke har oplevet bivirkninger af nogen art.

Johnson & Johnson-vaccinen gives modsat de andre vaccinetilbud kun i en enkelt dosis.