DR-vært og skuespiller er blevet forældre

Det er ikke kun foråret, der står i fuldt flor. Det gør babylykken også for radioværten Line Kirsten Nikolajsen og skuespilleren Nicklas Søderberg Lundstrøm.

Parret er nemlig blevet forældre for første gang, efter at deres lille datter er kommet til verden. Det gjorde hun søndag den 24. april til stor glæde for forældrene, der afslører, at den lille skal hedde Polly.

- Vi er lykkelige og klichéen på de mest forelskede forældre i verden, skiver den nybagte mor i et opslag på Instagram.

Det er knap to måneder siden, at Line Kirsten Nikolajsen gik på barsel. Hendes sidste job inden barslen var til Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun havde en fremtrædende rolle.

Her kunne seerne også ane babybulen, som var svøbt ind i pailletter.

De fleste kender dog Line Kirsten Nikolajsen fra radioen. Her er hun nemlig kendt fra P3-programmer som 'Tværs' og 'Tabu'.

Nicklas Søderberg Lundstrøm er derimod især kendt fra skærmen. Han har medvirket i 'Kometernes jul', 'Skyggen i mit øje' og 'De forbandede år'.

Den 35-årige skuespiller og den 30-årige radiovært blev forlovet i julen 2020.

Knap et års tid efter forlovelsen afslørede parret på Instagram, at de snart udvidede familien. Og nu er den lille ny altså kommet til verden.