DR-vært sælger sommerhus for millioner

Nu kan du købe tv-lægens sommerhus i Skagen for 2.250.000 kroner

Der findes næppe noget, der skriger mere dansk sommer end gulmalede huse i et menneskefyldt Skagen i uge 29.

Netop muligheden for at få dén bid sommer har Peter Qvortrup Geisling lige sat til salg; den kendte tv-læge har nemlig udbudt sin andel i sommerhuset Kunstnergården i Gammel Skagen til salg for 2.250.000 kroner.

Det skriver boligmediet Boliga.

Sommerhuset er fordelt på fem andele, og den del, som Qvortrup Geisling sælger, giver mulighed for at holde både vinterferien, men altså blandt andet også den eftertragtede uge 29 i den attraktive ferieby på toppen af Danmark.

- Jeg har haft andelen i sommerhuset i Skagen siden 1999, og det hus har været rammen om alle mine bedste sommerferier, siger Peter Qvortrup Geisling til Boliga.

- Jeg sælger, fordi en af mine kammerater har tilbudt mig, at jeg må bygge et lille sommerhus i Skagen på en grund, han har. Så jeg bliver i terrænet.

Huset rummer 189 boligkvadratmeter, som fordeler sig i to fløje – hvor den ene er indrettet med en spa-afdeling; brus, sauna og luksus-spa. Derudover er der sovepladser til otte personer i det store sommerhus.

Dansk sommeridyl i Skagen til den nette sum af 2.250.000 millioner. Huset byder på både sauna og spa, hvis det danske vejr svigter. Foto: EDC Ole Bo, Skagen

Blandt landets dyreste sommerhusområder

Tv-lægen kan altså også i fremtiden tilbringe ferierne i den danske ferieby med sine karakteristiske gulmalede huse – og det bliver således ikke farvel til en af landets mest eksklusive ferieadresser.

Skagen var det fjerdedyreste sted i landet at købe sommerhus sidste år, hvor udbuds-kvadratmeterpriserne lød på lige godt 40.350 kroner. De priser er dog faldet en smule, så en gennemsnitlig sommerhuskvadratmeter i øjeblikket står udbudt til salg for 32.320 kroner, det viser data fra Boligas udbudsstatistik.

Men selvom det er langt over landsgennemsnittet, er der dog fortsat en bid vej op til landets absolutte ferietop i Nordsjælland.

Her er det de klassiske travere Tisvildeleje og Hornbæk, der får mæglerne til at sætte de højeste kvadratmeterpriser, når sommerboligerne får stukket til salg-skiltene i forhaven. Begge steder koster en gennemsnitlig kvadratmeter sommerhus for øjeblikket lige omkring 60.000 kroner.

Peter Qvortrup Geisling er nok mest kendt for sin værtsrolle i 'Lægens Bord', som han sad ved i bedste sendetid fra 1997 til 2005. Efterfølgende er det blevet til flere programmer om sundhed og sygdom – ikke mindst i coronaregi.

Se sommerhuset her