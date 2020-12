DR-vært sagde 'ja': 'Helt lykkelig nede i maven'

Det bliver en jul, der sent bliver glemt for radioværten Line Kirsten Nikolajsen.

I juledagene sagde hun nemlig et stort, fedt 'ja', da kæresten Nicklas spurgte hende, om de ikke skulle gifte sig.

Det skriver hun på Instagram til en video, hvor man kan se frieriet.

- Hvis du snyder mig nu, ikke, når værten på det tidligere 'Line Kirsten Giftekniv' lige at sige, inden kæresten spørger, om hun vil gifte sig med ham.

'Top 1 over bedste julegaver og juleoverraskelser nogensinde. Det blev selvfølgelig et kæmpe JA (jegvilsgudaså) retur', skriver hun indledningsvist til videoen, så ingen er i tvivl om, hvad svaret selvfølgelig blev.

Line Kirsten beskriver ellers ikke sig selv som en, der er helt vild med en stor romantisk gestus, men der er så alligevel et eller andet over det fine, offentlige frieri.

'Jeg har aldrig troet, at jeg var til giga romance-stemning. Og alligevel har jeg brugt de sidste dage på at græde af lykke over det her øjeblik. Jeg er lykkelig helt ned i maven.

Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg også det er lidt smukt, at jeg lige havde mødt Nicklas, da vi startede Line Kirsten Giftekniv, og at programmet nu lukker samtidig med det her', lyder det i opslaget.

Selvom Line Kirsten ikke længere agerer giftekniv, er hun stadig på P3. Nu er hun radiovært for programmet 'Tabu' sammen med Adnan Al-Adhami.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Line Kirsten omkring opslaget på Instagram.