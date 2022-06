DR-vært scorer nyt job

Når tv-gudstjenesten løber over skærmen efter sommerferien, bliver det med et nyt, men også velkendt ansigt.

Fremover bliver det nemlig Sofie Østergaard, der hver søndag inviterer seerne med til tv-gudstjeneste på DR.

Det annoncerer DR i en pressemeddelelse.

Sofie Østergaard er især kendt for sine værtstjanser på underholdningsprogrammet 'Versus', børnenes melodigrandprix, MGP, og 'SommerSummarum'.

Men nu skal den 40-årige DR-profil prøve kræfter med en helt anderledes type program.

Hun har dog lidt erfaring fra sit job på som medvært på julegudstjenesten.

- Folkekirken er en af grundstenene i det danske samfund - et område, som jeg længe har været nysgerrig på, og som jeg brænder for at dykke dybere ned i.

- Vi mennesker leder alle efter åndehuller og søger efter måder at tackle livet på - noget at tro på, siger Sofie Østergaard i pressemeddelelsen.

Glæder sig

Sofie Østergaard inviterer seerne med til tv-gudstjenesten sammen med en række gæster, som hun taler med som optakt.

Blandt andre flere præster, en organist og flere kendte ansigter - herunder forfatter Jesper Wung-Sung og filminstruktør Anne-Grethe Bjarup Riis.

- Jeg ser frem til åbne, ægte og dybe samtaler med mine gæster, der forhåbentlig vil inspirere seerne til selv at tage stilling til, hvad de tror på, siger Sofie Østergaard i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er mit håb, at samtalerne både bidrager til at blive klog på, hvordan vi som mennesker hver især kan være i livet, og på det samfund, vi alle er en del af lige her og nu.

Tv-gudstjenesten vender tilbage 21. august, hvor den kan ses på DR1 og DRTV søndag klokken 10 og igen på DR2 klokken 14.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To deltagere i årets 'Paradise' fortæller i 'Der er brev', hvordan man dyrker sex på hotellet. Der er nemlig en række regler, der skal overholdes. Lyt med herunder eller i din podcast-app.