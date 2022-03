DR-vært stopper: - De ville noget andet

Det bliver et farvel til programmet 'Tværs' for Line Kirsten Nikolajsen.

Den kendte DR-vært skal nemlig ikke længere være stemmen bag det legendariske radioprogram, der i sin tid blev gjort kendt af Tine Bryld.

Det skriver Line Kirsten på Instagram.

'Jeg er ikke længere vært på Tværs. I december blev det besluttet, at jeg ikke længere skal være vært på Tværs. Både programmet og jeg skal noget nyt, og det er på den måde en ganske lykkelig skilsmisse'.

Til Ekstra Bladet forklarer Line Kirsten Nikolajsen, at beslutningen blev taget i fællesskab.

- Det blev besluttet, at programmet ikke fungerede i den form, som det var i, og det blev også besluttet, at det ikke var mig, der skulle løfte det nye format. Men det er egentlig helt fint, og der er tale om en fredelig skilsmisse. Jeg har også tænkt på, at der skulle ske noget nyt, og de ville noget andet.

Ansat en anden

Det nye format vil Line Kirsten ikke komme nærmere ind på, men hun fortæller, at det simpelthen bare ikke passede til hende.

- De så en anden vært til programmet, og der er no hard feelings.

Line Kirsten er stadig ansat på P3, men har ikke længere noget fast program.

- Det passer egentlig også meget godt, når jeg nu skal på barsel og er væk til slutningen af året, siger hun.

Line Kirsten venter sit første barn med kæresten Nicklas Søderberg Lundstrøm

Parret kan nu se frem til at møde deres første fælles barn. Foto: Emil Agerskov

