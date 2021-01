DR-vært sygemeldt med stress

Kathrine Abrahamsen er for tiden ikke vært på P3, som hun plejer

Flere har bemærket at P3-værten Kathrine Abrahamsen for tiden ikke er at finde på fladen, når man tuner ind på kanalen.

I et ærligt opslag på Instagram fortæller værten, at hun for tiden er sygemeldt med stress, og hun derfor holder en pause fra sit arbejde.

'Jeg troede ikke, at jeg skulle blive sådan en, men... Der er en del, der har spurgt, om jeg er stoppet på P3? Hvorfor jeg ikke sender, og om jeg er okay? Det er sødt! Så nu vil jeg være sød at svare', skriver hun indledningsvist og fortsætter:

'Jeg er sygemeldt med stress. Det kan jo ske. Jeg tager mig lige en lang, dyb indånding, og så vender jeg tilbage med mere krudt i posen, når tid er', lyder det.

Støtter ærlig udmelding

Flere nuværende og tidligere værter har allerede skrevet til Kathrine Abrahamsen og roser hendes mod for at dele opslaget.

'Så sejt, du er ærlig om det. God bedring', skriver Christian Degn,

'Jeg kender følelsen', skriver Mattias Hundebøll.

'God bedring, og alt det bedste herfra', lyder det fra Rasmus Brohave.

Mads Steffensen, Irina Olsen og Faustix sender alle hjerter til opslaget.

Kathrine Abrahamsen er normalt vært på programmet 'Buffeten' på P3.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Kathrine Abrahamsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.