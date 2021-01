DR-værter er blevet forældre

P3-værterne Maria Jencel og Pelle Peter Jencel kunne i august fortælle, at to snart ville blive til tre hos parret.

'Jencel The Baby ankommer i januar 2021! Vi glæder os helt sindssygt til det næste kapitel i vores eventyr - og til at møde vores vandmand, der ifølge stjernerne bliver lige så rebelsk og vild som sin mor og lige så social og optimistisk som sin far,' skrev Maria Jencel dengang på Instasgram.

Det nye familiemedlem var sat til at komme til verden i går, lørdag, og den plan fulgte den lille pige til punkt og prikke.

På Instagram fortæller Maria Jencel, at hun har født en sund og rask pige, der har fået navnet Penelope Athene Diamanti Jencel.

'Vi har aldrig været ude for nogen sindssygere, voldsommere, smukkere, stærkere eller mere magisk oplevelse end fødslen. Det var en Jencel-Dream-Team præstation, og efter 36 timer var hun her. 3,3kg, sund og rask vandmand - og vores nye liv er begyndt,' jubler hun på det sociale medie.

Også den nybagte far glæder sig over sin nye rolle på Instagram.

'VI ER BLEVET FORÆLDRE TIL VERDENS FINESTE LILLE BITTE SMUKKE PIGE,' skriver han på det sociale medie og fortsætter:

'I går kl. 21.25 fødte verdens vildeste, sejeste, stærkeste, sødeste og mest overskudsagtige mor Maria Jencel vores datter Penelope. Mor og datter har det godt. Far har det sindssygt. Og alt er vidunderligt og fyldt op af kærlighed. What a life.'

Coronababy

Da parret offentliggjorde graviditeten i august, fortalte Maria Jencel, at Penelope blev til under ganske særlige omstændigheder.

- Det er jo en coronababy, der blev lavet, da vi sendte vores radioprogram sammen hjemme fra vores lejlighed under corona. Vi var hjemme og sende radio i flere måneder, og der blev der altså lige lavet en baby, sagde hun og fortsatte:

- Det bliver da så sjovt at fortælle babyen, at den blev lavet i en helt særlig tid, hvor verden var vendt på hovedet, og hvor vi aldrig havde oplevet noget lignende. Det er jo bare en dejlig historie, at mor og far lavede et radioprogram sammen, der skulle skabe håb til danskerne, og samtidig blev babyen også lige lavet.

Maria og Pelle Peter Jencel blev kærester, da de i 2018 lavede radioprogrammet 'Sommermorgen' sammen på P3.

Året efter blev de gift på Bornholm, hvor de samtidig begge tog navnet Jencel, som er en sammensmeltning af Pelle Peters tidligere efternavn, Jensen, og Marias tidligere efternavn, Arcel.

