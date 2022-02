Drama for åben mikrofon: Det er pinligt

Mandag morgen var den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen i studiet hos 24syv for at tale om det billede af ham og blandt andre Frank Jensen, Naser Khader og Peter Aalbæk, som forleden blev delt og debatteret vidt på de sociale medier.

Billedet blev til at starte med delt af Politikens debatredaktør Magnus Barsøe, som dog siden valgte at fjerne billedet igen.

Magnus Barsøe har over for flere medier, heriblandt Ekstra Bladet, afvist at stille op til interview om, hvorfor han valgte at dele billedet og siden slettede det igen.

Derfor valgte værterne på 'Reporterne' at ringe ham op direkte i studiet, men Magnus Barsøe afviste at stille op og lagde derefter på for åben mikrofon.

Det vækker undren hos Jes Dorph-Petersen, der ad flere omgange har kritiseret Magnus Barsøe for netop ikke at stille op til interviews.

- Det var ikke mit træk at ringe til ham, men værterne ringede til ham i løbet af programmet og præsenterede sig selv og fortalte, at jeg var i studiet. Han sagde, at han skulle aflevere sit barn og ikke havde tid, og så lagde han på, siger Jes Dorph-Petersen og fortsætter:

- Nu kender jeg ikke noget til hans travle morgenprogram, men hvis han havde tid til at tage telefonen, havde han vel også tid til at svare på et par hurtige spørgsmål.

Jes Dorph-Petersen var mandag morgen i studiet på 24syv for at debattere det billede, der er blevet delt af ham. Foto: Emil Agerskov

Det undrer mig

Jes Dorph-Petersen fortæller, at han har svært ved at forstå, hvorfor Magnus Barsøe som debatredaktør ikke ønsker at stille op.

- Det undrer mig nu, at han på femte eller sjette dag ikke har villet forklare, hvorfor han lagde billedet op, og hvorfor han har fjernet det. Det er tankevækkende, at en debatredaktør på en avis, der virkelig prædiker moral og ordentlighed, bryder loven ved at dele det her billede og så ikke vil svare på, hvorfor han har gjort det, og hvorfor han har slettet det igen.

- Måske er det løbet af med ham, da han har set billedet, og så har han ikke tænkt over, at det kunne have konsekvenser, men han burde være mand nok til at forsvare sig og eventuelt også sige undskyld. At han ikke vil det, synes jeg er pinligt og tankevækkende. Når man deltager i en debat, så synes jeg, man er nødt til at stå på mål for det, siger Jes Dorph-Petersen og fortsætter:

- Han gemmer sig i stedet, og det synes jeg ikke er klædeligt. Især ikke når man er debatredaktør. Han er epicenter i den åbne og frie debat, og så vil han ikke selv deltage i den, selvom han har fremstillet os (de mænd, der er på billedet, red.) som en gruppe gamle nazister, der skjuler sig i et hjørne af Argentina.

Vil ikke stille op

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Magnus Barsøe. Han oplyser, at han har beklaget over for 24syv, at han lagde på, og at han gjorde det, fordi han var på vej ud ad døren med sin søn. Derudover har han ingen kommentarer til kritikken og ønsker ikke at stille op til interview, oplyser han.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få en kommentar fra redaktionschef for Debat og opinion på Politiken Mads Zacho Teglskov og ansvarshavende chefredaktør på Politiken Christian Jensen.

Ingen af dem er i skrivende stund vendt tilbage på vores henvendelser.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Simon Andersen, der er chefredaktør på 24syv, men det har i skrivende stund ikke været muligt.