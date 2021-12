Drama hos kendispar: Nyfødt datter smittet med corona

Én ting er selv at blive smittet med corona. En anden er, hvis partneren også bliver det i samme moment. Det kan såmænd være slemt nok.

Men bliver ens nyfødte baby og to sønner på fem og tre år også ramt, så har man en solid udfordring i familielivet.

Det har tv-værterne Sebastian Richelsen, kendt fra diverse krimi-programmer på bl.a. Viaplay og discovery+, og Sofie Østergaard, kendt fra Danmarks Radio, måttet sande.

Alle i familien ramt

Den lille familie, der tæller mor, far, sønnerne Villy og Geo samt lillesøster, der kom til verden i slutningen af oktober, har således været ganske voldsomt ramt i den seneste tid.

Alle fem har nemlig været smittet af corona inden for de seneste uger.

Heldigvis har de været forskånet for en omgang i den helt slemme kategori, men det skabte alligevel nogle ekstra panderynker, da den næsten nyfødte pige blev konstateret smittet.

'Vi klarede det!! Efter næsten to uger med corona herhjemme på skift og børn i isolation, er vi nu klar til at komme ud i verden igen! Lidt bekymret blev vi, da lillesøster på syv uger også blev smittet. Men vi har alle heldigvis haft en mere eller mindre mild omgang', indleder Sofie Østergaard et opslag på sin Instagram-profil.

Tak til Nintendo

Samtidig priser hun på parrets vegne sig lykkelig for de mennesker, som har hjulpet undervejs, samt for de ting, der har hjulpet familien i gennem en hård periode.

'Tak til gode naboer, Nintendo, Mario, julekalender, Gorillas, chokolade og ingefærshots for at hjælpe os igennem! Nu har vi lige et par dage, inden børnene sendes hjem fra skole igen. Og så krydser jeg fingre for at smagssansen er retur inden jul.. Pas på hinanden og jer selv!', skriver hun i opslaget, der ledsages af et billede af hende og Sebastian, hvor de begge ser ud som om, det har været en hård omgang at gennemleve.

Nu er smilet dog heldigvis tilbage hos tv-parret.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sebastian Richelsen på sms. Han bekræfter, at hele familien på fem har været smittet med corona inden for de seneste uger.

Han har samtidig givet os lov til at bringe Instagram-opslaget samt billedet af parret, men fortæller, at han og Sofie ikke har yderligere kommentarer til familiens smittehelvede.