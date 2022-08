Drama til bryllup: Tæt på at ødelægge alt

Migræne var tæt på at ødelægge Mascha Vang og Troels Krohn Dehlis store dag

Der lød for ganske nyligt et rungende ja i Holckenhavn Slotskirke, da influenceren og iværksætteren Mascha Vang og Troels Krohn Dehli giftede sig.

Men kort efter lurede noget, der kunne have spoleret den ellers perfekte dag.

'Vi måtte inden middagen droppe de billeder, vi havde planlagt i kjole to, da jeg fik det virkelig skidt og måtte tage en akut migræne-næsespray og få håret ned,' skriver den nygifte Vang i en såkaldt 'spørgerunde' på Instagram, hvor hun var blevet spurgt til, om hun klarede sin bryllupsdag uden hovedpine.

Og det gjorde influenceren altså desværre ikke helt.

- I to-tre timer havde jeg det virkelig dårligt, uddyber Mascha Vang over for Ekstra Bladet.

- Det var lige i den pause, der var, hvor folk kunne skifte tøj inden middagen, og hvor vi skulle tage billeder. Så det gik ud over billederne, og lige da vi skulle spise. Jeg fik ikke rigtig noget af middagen, fordi jeg var ret påvirket af medicinen. og så måtte vi udskyde min tale til senere, uddyber Vang og tilføjer, at hendes tale endte med at blive en anelse kortere end planlagt.

Mascha Vang har flere gange fortalt, hvordan smertefuld migræne er en stor del af hendes liv.

Mirgrænen fik ikke lov at ødelægge brylluppet. Foto: Henning Hjorth

– Jeg får så ondt i hovedet, at jeg skriger indvendig. Det føles, som om hovedet springer, har influenceren tidligere i et længere interview med Ekstra Bladet beskrevet smerterne.

Heldigvis kunne Vang for nyligt dele på Instagram, at hun i syv dage var vågnet uden migræne.

'Jeg er i dag vågnet for 7. gang i træk uden migræne eller hovedpine! Jeg kan ikke huske hvornår i mit liv det sidst er sket', skrev influenceren i opslaget.

Og her - et par dage efter opslaget - går det stadigvæk godt.

- Det er simpelthen så dejligt. Jeg har heller ikke hovedpine i dag. Jeg er begyndt på noget nyt medicin, så jeg tænker lidt, at det er derfor, fortæller Vang.

