Dramatisk fødsel: Overflyttet med heftige veer

Natten til mandag blev Clara Sofie mor for anden gang, da sønnen Samuel kom til verden.

Det glædelige nyhed har den danske sangerinde selv offentliggjort på Instagram.

Fødslen, der blev sat i gang, da hun var gået over tid, forløb dog lidt mere hektisk, end hun havde forestillet sig.

'Det er sandt,hvad de siger: der er travlt på fødegangene. Jeg skulle have født på Herlev, men blev sendt til Roskilde sygehus med to min.mellem veerne', skriver Clara Sofie i sit opslag, som Ekstra Bladet har fået lov at citere fra.

'Det er ikke deres skyld, men alligevel lige friskt nok. Vi havde en lettere panisk biltur med kraftigt tiltagende veer. Ankom til hospitalet 23:05 og han var ude 23:28 (!)', skriver hun om den heftige tur.

Løber hurtigt

Heldigvis nåede sangerinden med nød og næppe frem i tide og kan nu glæde sig over familieforøgelsen.

'Nu er det overstået og vi er så lettede og glade og vældig trætte. Tak til den søde jordemoder Signe og co. på et meget roligt Roskilde Sygehus, som holdt det cool, da jeg gik fuld excorsisten:), skriver hun.

Clara Sofie understreger overfor Ekstra Bladet, at hun virkelig føler med sygeplejersker og jordemødre, der løber så hurtigt de kan, og at nattens oplevelse ikke var nogens skyld.

- Jeg mærkede bare på egen krop, hvor travlt der kan være på fødegangene, siger hun kort.