Dramatisk kendisbrud: Sendt på gaden

Ditte Lee, der har medvirket i 'Ex On The Beach' er blevet smidt ud af sin nu tidligere kæreste, Mario Sciacca

20. februar sidste år blev kendisparret Ditte Lee og Mario Sciacca forældre til en lille datter.

Nu har deres forhold mildt sagt taget en ny og dramatisk drejning.

På Instagram skriver Ditte Lee, der har medvirket i 'Ex On The Beach', at hun og den snart et år gamle datter, Chiara, er blevet smidt ud af Mario Sciacca, der er musiker.

Ditte Lee og Mario Sciacca har datteren Chiara sammen. Privatfoto

Bruddet mellem parret er et par uger gammelt, men i weekenden spidsede tingene mellem dem til, skriver Ditte Lee i en story på det sociale medie.

'Jeg vil gerne understrege, at det aldrig har været min intention at tage Chiara fra sin far eller omvendt. Men Mario tog et valg i søndags. Det valg betød, at Chiara og jeg var smidt ud af lejligheden. HAN SMED OS UD. Vi er fucking homeless, okay!, skriver hun.

I endnu en story skriver Ditte Lee, at hun er blevet bedt om at rette sit foregående skriveri. For det er kun hende, der er blevet smid ud. Ikke parrets datter.

'Jeg bliver bedt om at rette min forrige story eller formulere den anderledes.. Mario har selvfølgelig ikke smidt Chiara ud. Men smidt Chiaras mor ud', skriver hun og spørger, hvad forskellen er.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Lee, der ikke ønsker at uddybe sagen yderligere.

Mario Sciacca kalder situationen for meget privat og ønsker ikke at bidrage til, at konflikten mellem parret bliver trappet op.

- Jeg har intet dårligt at sige om Ditte, og jeg har ikke smidt min datter ud. Det er rigtigt, at Ditte ikke kan bo her, og så har jeg ikke så meget mere at tilføje, siger Mario Sciacca til Ekstra Bladet.

- Det her er en privat sag mellem Ditte og mig og jeg ønsker ikke at kaste med mudder, understreger han.

Ditte Lee bekræftede i marts 2020 over for Ekstra Bladet, at hun var blevet kæreste med Mario Sciacca fra Muri & Mario, der i 2012 og 2013 fik Danmark til at synge med på hitnumre som 'Hun tog min guitar' og 'Mambo', som begge gik platin.