Dramatisk start på forholdet: Var ved at køre konen ned

Den populære nyhedsvært Mikael Kamber fortæller i stort interview, at hans forhold til konen Annette, som også var hans barndoms-flirt, begyndte dramatisk, da han var ved at torpedere hende på cykel

Han er blandt landets mest populære nyhedsværter og har været det i mange år, hvor han har charmeret seerne med sin tillidsvækkende stemme.

Hjemme i privaten er det dog fruen, Annette Kamber, den 56-årige skærmtrold charmerer - endda på niogtyvende år.

Faktisk var der allerede en slags amoriner i luften, da de to var børn og gik i skole sammen på Fanø, men det var først som voksne, at kærligheden for alvor spirede - og det efter en lettere dramatisk hændelse.

Det fortæller Mikael Kamber om i et stort interview med Alt.dk

- I sommeren 1994 mødtes vi igen i København, da jeg var ved at køre hende ned på cykel inde i Pilestræde. Jeg har altid haft lidt af et crush på hende, og det viste sig, at det også gik den anden vej. Vi gik ind på en cafe, hvor hun skrev sit nummer på hjørnet af en papirdug – vi har den endnu – og sagde, at jeg bare kunne ringe, hvis jeg en dag kedede mig. Jeg ringede efter to timer, og vi gik i biffen, fortæller Mikael Kamber.

Kærester i solnedgangen

I interviewet fortæller han desuden, at de to turtelduer kort tid efter tog vi til Tisvilde med nogle af hendes venner og sad og så solen gå ned, hvorefter de blev kærester.

Parret har også sommerhus sammen i Tisvilde den dag i dag.

Mikael og Annette Kamber har, siden de mødtes igen i 1994, fået to børn sammen på henholdsvis 17 og 21 år.

Mikael Kamber er også forfatter og erklærer sig for 'lykkelig', når han kan sidde ude i sin have og bare skrive.

Han har blandt andet skrevet flere bøger om positiv psykologi, som han også holder foredrag om.

En negativ anmeldelse i Berlingske af en Kamber-bog beskrevet som 'lallende ammestuesnak' ramte tv-værten i 2019

- Jeg gider ærlig talt ikke bruge mere tid på en anmelder, der tydeligvis ser det som sin opgave at svine folk til fuldstændig uden dokumentation, sagde Kamber til Ekstra Bladet ved den lejlighed og fortsatte:

- Det er lige som rendestenen på Facebook. Hvis man skulle bruge tid på at svare på alt, hvad der bliver skrevet derude, bruger man sin tid helt forkert.