Drastisk beslutning: Lisbet Dahl er færdig med Cirkusrevyen

Efter sommerens stress-sygemelding har Danmarks ukronede revy-dronning besluttet sig for, at 2022 bliver hendes sidste sæson i teltet på Bakken

Det kom som lidt af et chok, da 75-årige Lisbet Dahl i juli måtte forlade Cirkusrevyen på grund af stress.

I første omgang lød sygemeldingen på en måned - siden på resten af sæssonen.

Nu har hun truffet en drastisk beslutning. Næste års revy bliver hendes sidste i teltet på Bakken.

Det oplyses i en pressemeddelelse, som oplyser følgende:

'Siden 1974 har Lisbet Dahl i 33 sæsoner som medvirkende og som instruktør fået os til at grine, til at undres - og til at tænke. Vi husker dem alle. Nesa fra Familien Danmark, parodierne på Birthe Rønn, Angela Merkel, Lars Løkke - og hvem kan glemme Humørbomben, der altid har en skideballe klar til James Price. Listen af parodier og ikoniske numre, Lisbet Dahl har vist os i Cirkusrevyen, er lang. I 2022 bliver Lisbet Dahls sæson nummer 34 den sidste i det ikoniske grønne telt på Dyrehavsbakken'.

I pressemeddelelsen forklarer Lisbet Dahl følgende om sin beslutning:

'Cirkusrevyen er gennem årene blevet min anden familie, og derfor er det meget vemodigt at skulle stoppe til næste år, men tidspunktet føles helt rigtigt for mig. Jeg er dybt taknemmelig for de mange gode år sammen med mine kolleger både på og bag scenen, men tiden er nu inde til at sige farvel, og jeg glæder mig til at se publikum igen til næste år og få lov til at sige farvel til dem også.

Jeg glæder mig til at vende tilbage til Cirkusrevyen til næste år. Det har været specielt ikke at stå på scenen det meste af sommeren, men det var nødvendigt, og nu er jeg klar igen til at lave revy sammen med det fantastiske hold, vi har sat sammen i 2022'.

Taknemmelig

'Lisbet Dahl har uden tvivl en kæmpestor del af æren bag Cirkusrevyens succes siden hendes debut i 1974. Jeg vil altid være taknemmelig for, at Lisbet i 1985 sagde ja til at være med i Cirkusrevyen igen, da jeg helt uerfaren havde overtaget revyen. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis Lisbet havde sagt nej dengang, men det gjorde hun heldigvis ikke', siger Torben Pedersen og fortsætter:

'Lisbet er en fantastisk instruktør, en trofast makker og en rigtig god ven. Jeg kommer til at savne hendes knivskarpe humor, hendes stædighed - og hendes utålmodighed, for det er grunden til, at jeg altid sætter mig ind i teltet og nyder den revy, hun og holdet har lavet. Nu glæder jeg mig til at se Lisbet tilbage i 2022, hvor vi skal sige farvel og tak til en stor kunstner'.

Holdet bag Cirkusrevyen 2022 består af Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl (der også i sommer måtte sygemelde sig med stress, red. ), Henrik Lykkegaard og Carsten Svendsen. Revyen kan opleves fra 7. maj med premiere torsdag 12. maj.

