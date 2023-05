Drømmer om at blive mor

Selvom den 46-årige skuespillerinde Ditte Ylva Olsen blev single i efteråret, så drømmer hun stadigvæk om at få børn en dag.

- Jeg vil rigtig gerne have børn, men jeg har ikke lyst til at få dem alene. Jeg har lyst til at have en familie, for børn skal ikke bare være for min skyld, det skal også være for deres egen skyld, det siger Ditte Ylva Olsen til ugebladet Søndag.

Ditte Ylva Olsen fortæller til mediet, at hun tidligere har været hurtig til at skifte kærester ud, har flyttet meget og været vild.

Derfor har hun også mærket en uro indeni, indrømmer hun.

Gav slip på hinanden

Ditte Ylva Olsen og Jon Bojsen Cetti nåede at være sammen i næsten tre år, før de valgte at gå hver til sit.

- Vi har givet slip på hinanden. Og vi vil ikke prøve at bilde nogen ind, at det ikke har gjort ondt og været hårdt, før vi kom til den konklusion. Vi ville virkelig gerne, og vil altid have hinanden et særligt sted i hjertet, sagde Ditte Ylva Olsen, da parret gik fra i hinanden i efteråret.

Hvad går tre-dages-reglen ud på? Og virker dickpics nogensinde? Det svarer Jeppe Bøg Risager og Mantas fra 'Fboy Island' på i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app