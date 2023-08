Drømmer om comeback i særligt program

'Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov'.

Sådan lød Peter Bellis sang flere gange i 'Paradise Hotel' i 2010, mens der bliv vist klip af Peter Birch, der nedlagde den ene kvindelige deltager efter den anden.

Særligt kendt blev han for sit forhold med Amalie Szigethy, som han fortsatte sin on/off-romance med, da parret kom hjem fra optagelserne.

Siden da deltog han i programmer som 'Dagens mand', 'Til middag hos...' og 'Amalies Verden'. Men ellers har der i mange år været stille omkring den tidligere realitystjerne.

Det er der en god forklaring på, forklarede Peter Birch til Ekstra Bladet, da vi mødte ham til premieren på 'Gran Turismo'.

- Jeg bruger tiden på at arbejde stort set hele tiden, jeg har min egen låsesmed, og der er travlt for tiden, så det er rigtig dejligt, siger han og fortsætter med at forklare, at han heller ikke savner dramaet, der følger med, når man er reality-stjerne.

- Jeg kan godt lide at lave tv og være på skærmen., Men jeg kan ikke lide efterslæbet med alle de dumme kommentare rpå Instagran, Reddit og alt det løgn, der følger med efterfølgende.

Peter Birch på den blå løber ved premieren på 'Gran Turismo'. Foto: Henning Hjorth

Det skal være mere seriøst

Han åbner dog alligevel en dør på klem for at vende tilbage til tv-branchen, selvom han ikke regner det for sandsynligt.

- Det skal være noget mere seriøst. Der er mange gode programmer på TV 2, som jeg godt kunne tænke mig. Men man lægger også mange timer i det, og jeg er ikke ligefrem en dyr dreng, så jeg kan nok tjene flere penge ved at gå på arbejde.

Der er dog ét program, der kan få Peter Birch til at trække i arbejdstøjet som tv-personlighed igen.

- Jeg tror, alle har lyst til at være med i 'Vild med dans', det er da ikke nogen hemmelighed, siger han, inden han slukker sin drøm:

- Men det tror jeg aldrig, jeg får lov til. så var jeg nok blevet spurgt.

Men nu er opdordringen hermed givet videre til TV 2, der inden længe har premiere på den 20. omgang af deres populære danseprogram.