Dronningen deltog i stjernespækket middagsselskab

Bille August er lige nu aktuel med sin nye 'Netflix'-film 'Erhengard: Forførelsens Kunst', og da produktion af filmen endelig var i hus, inviterede Bille August et lille selskab til privat middag med helt særlige gæster.

Det afslører kongehusets gamle køkkenchef Jesper Vollmer til Ekstra Bladet, da vi møder ham på den røde løber til verdenspremiere på filmen onsdag aften.

Royal deltagelse

Da han bliver spurgt indtil, om det var de største skuespillere, der blandt andet deltog i selskabet, svarede han:

- Ja, det var skuespillere og instruktørerne og så videre. De var cirka 13-14 stykker.

Men det var ikke kun kendte fra den øverste hylde, som deltog.

Til den private middag deltog ingen mindre dronning Margrethe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dronning Margrethe og instruktør Bille August til premiere på ' Ehrengard: Forførelsens Kunst’. Foto: Emil Agerskov

Dronningen har stået for kostumer til filmen, og Vollmer fortæller, at middagen blev holdt i Bille Augusts private hjem:

Annonce:

- Det var virkelig hyggeligt, for det var ret intimt faktisk. Vi stod i Bille Augusts meget flotte køkken, der også er en del af spisestuen, hvor gæsterne, så sad i et lille intimt selskab. Derfor stod jeg jo også helt forsigtigt og forsøgte at lade vær med at larme, siger Jesper Vollmer og fortsætter:

- Det var også afslappet. Det er meget specielt at stå i køkkenet, men de sidder der.

Ekstra Bladet spørger den gamle kongehuskøkkenchef, om man godt kan have en stille og rolig aften, når dronningen er der, og til det svarer han:

- Ja, det kan man sagtens, siger han med et smil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet dækker de kongelige helt tæt. Her kan du eksempelvis læse, hvor meget prins Joachim er god for: Så meget er han god for: Her er Joachims hemmelige ejendomme