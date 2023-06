Droppede 'X Factor': Det skal hun nu

Sofie Linde skal være vært for et nyt underholdningsformat på streamingtjenesten Prime Video

'X Factor' måtte tidligere på året vinke farvel til Sofie Linde, som i årevis har stået i front for underholdningsprogrammet.

Men Sofie Linde er ikke færdig som underholdningsvært.

I en pressemeddelelse afslører streamingtjenesten Prime Video, at man har gaflet Sofie Linde til rollen som vært på programmet 'LOL: Den der ler sidst'.

Her skal ti entertainere ifølge streamingtjenesten forsøge at 'få hinanden til at grine ved at bruge alle kneb – uden selv at måtte trække på smilebåndet', skriver Prime Video.

Kort pause

Da Ekstra Bladet talte med Sofie Linde efter 'X Factor'-finalen i Randers, som samtidig blev hendes afdansningsbal, gjorde hun det ellers klart, at hun ville tage en pause fra tv.

I stedet ville hun dyrke sin nye hobby i form af keramik og lerdrejning og fokusere på familien.

- Hvilken forælder har ikke tænkt, hvad der dog kunne ske, hvis man tog fri fra det hele i meget lang tid og bare var dedikeret til familien, sagde hun og fortsatte om sit valg om at droppe 'X Factor':

- Det er et valg, der ikke er motiveret af at skulle noget andet. Og det føles så rigtigt.

Slut efter otte år: Det skal hun nu

'Nyt og uforudsigeligt'

'LOL: Den der ler sidst' findes i forvejen i mange andre lande verden over, og hos streamingtjenesten glæder man sig over, at det nu kommer til Danmark

'Endelig udvider vi vores globale format, fanfavoritten 'LOL: Den der ler sidst' til Danmark. Det har været en succes over hele verden i årevis, og vi håber, at det danske publikum også vil elske det', siger Karin Lindström, head of originals hos Prime Video i Norden, i pressemeddelelsen.

Hun fortsætter:

'Seerne vil opleve nogle af deres danske yndlingskomikere i en helt ny og uforudsigelig konkurrence, hvor det ikke er tilladt at grine. Der er lagt op til underholdning på højt niveau!'.

Serien får premiere på Prime Video senere på året, oplyser streamingtjenesten.